الشهيد الــ(353) "الأطباء" تنعي استشاري اطفال حديثي الولادة

الأحد 31/يناير/2021 - 04:00 م
بوابة الفجر
منى صموئيل
نعت النقابة العامة للأطباء الشهيد محمد عبد المنعم محمد المسدى، استشاري اطفال حديثي الولادة،
والذى توفي نتيجة الإصابة بفيروس كوڤيد19.

وأضافت النقابة، "خالص العزاء لأسرته الكريمة ونسأل الله أن يرحمه برحمته الواسعة وأن يُسكنه مع الأبرار والشهداء".

وأشارت النقابة ان الشهيد محمد عبد المنعم محمد المسدى، الطبيب رقم الــ(353)، من الأطباء الذين توفوا بفيروس كورونا منذ بدء جائحة الكورونا وحتى الأن.

وأكدت النقابة ان الأعداد المذكورة للأطباء الذي تم توثيق بياناتهم حتي الان تم التأكد من الوفاة بسبب إصابتهم بفيروس كورونا أثناء العمل، والأتصال بأهلهم للتأكد من خبر الوفاة والاستئذان في نشر النعي.

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