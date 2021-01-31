روسيا تندد بتدخل الولايات المتحدة في شؤونها

أفادت قناة سكاي نيوز عربية، اليوم الأحد، بأن السلطات الروسية تندد بتدخل الولايات المتحدة في شؤونها، على خلفية الموقف الأمريكي من التظاهرات الداعمة للمعارض أليكسي نافالني.

وفي وقت سابق، اتهمت وزارة الخارجية الأمريكية، مسؤولين روس كبار، بالتورط في محاولة تسميم المعارض الروسي البارز، أليكسي نافالني.

ورجحت الخارجية الأمريكية، في تصريحات نقلتها "سكاي نيوز عربية"، أن يكون تسميم المعارض الروسي أليكسي نافالني تمّ بأمر من "مسؤولين روس كبار".

يأتي ذلك فيما، أعلن أن المعارض الروسي ،الذي تقول ألمانيا إنه تعرض للتسميم بغاز الأعصاب "نوفيتشوك"، استفاق من غيبوبة مستحثة طبيا وفصل عن جهاز التنفس الاصطناعي، وفق ما أفاد المستشفى الألماني حيث يتلقى العلاج.