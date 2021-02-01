قبل ما يتمكن منك.. أعراض مبكرة لفيروس كورونا

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في وقت لم تظهر فيه الأعراض الأساسية لفيروس كورونا بشكل سريع على الإنسان، بدأ العلماء يكشفون عن أعراض مبكرة يمكن أن يعاني منها البشر وتدل على إصابته بذلك الوباء اللعين.



وفيما يلي يقدم "الفجر" أبرز الأعراض المبكرة التي يمكن أن يعاني منها الإنسان خلال إصابته بفيروس كورونا:



- عانى العديد من مرضى الفيروس التاجي أيضا من إحساس بالحرقان والاحمرار في راحة أيديهم أو باطن أقدامهم - تلاه في بعض الأحيان ظهور بقع صغيرة.



- ومن الأعراض المبكرة حسب الدراسات وجود علامات على اللسان، كالتهاب الحليمي اللغوي العابر، أو التهاب النتوءات الصغيرة على سطح اللسان، والتهاب اللسان، ما يؤدي إلى انتفاخ اللسان وتغيير لونه.



- يشير ارتفاع درجة حرارة الظهر والصدر إلى الإصابة بفيروس كورونا، وفقًا لتطبيق COVID Symptom Study، وبالمثل، وفقًا لتطبيق COVID Symptom Study في المملكة المتحدة، يمكن للمرء أن يلمس ويشعر بصدره وظهره لمعرفة ما إذا كان أكثر سخونة من المعتاد.



- من المرجح أن تسبب الإصابة بسلالة كوفيد الجديدة، آلامًا عضلية أكثر من سلالة فيروس كورونا الأصلية أيضًا، بالإضافة إلى ذلك، من المرجح أن يؤدي البديل B117 إلى التهاب الحلق وضيق التنفس والحمى والإسهال.



- قد تشعر بشفتيك متقشرة أو جافة بشكل خاص، وفقًا للجمعية البريطانية لأطباء الجلد، والتي حذرت أيضا من أن الألم قد يمتد أيضا إلى داخل الفم، حيث تشكل العلامات الفموية لفيروس كورونا عددًا صغيرًا من الأعراض الجلدية المحتملة.



وظهر فيروس كورونا التاجي المستجد "كوفيد-19"، في الصين في نهاية 2019 وبداية 2020، ومن ثم انتشر بعدها في أغلب دول العالم وصنفته منظمة الصحة العالمية كوباء عالمي بعد تخطيه حدود الصين وانتشاره بشكل كبير، وذلك في مارس 2020، ومنذ ذلك التوقيت ودخل العلماء في دائرة البحث عن لقاح للقضاء عليه، حتى تم الكشف عن عدد من اللقاحات.



الجدير بالذكر أن هناك عدد الأعراض بشأن الفيروس فعندما بدأت الجائحة كانت أعراض الحمى، والسعال، وضيق التنفس، هي الأكثر انتشارا بين المرضى، وفي أبريل الماضي أضيفت 6 أعراض جديدة إلى القائمة وهي القشعريرة، والارتعاش، وآلام العضلات، والصداع، وتقرح الحلق، وفقدان حاستي الشم والتذوق.