ريم مصطفي تنفى مشاركتها في فيلم "أهل الكهف"

الأحد 31/يناير/2021 - 04:34 م
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
نفت الفنانة ريم مصطفى مشاركتها في مسلسل "فارس بلا جواز"، الذى تم تصويره منذ عدة أيام.

وأوضحت ريم مصطفي في بيان من مكتبها الإعلامي نفى تواجدها فى مسلسل أهل الكهف، وجاء البيان كالتالى: "ينفي المكتب الإعلامي للفنانة ريم مصطفى علاقتها بمسلسل فارس بلا جواز، ويؤكد أن الفنانة مشغولة حاليا بتصوير دورها في مسلسل "الملك" المقرر عرضه في رمضان المقبل، وفيلم "أهل الكهف".

يذكر أن فيلم "أهل الكهف»" بطولة كل من أحمد عيد، وخالد النبوي، ومحمد فراج، ومحمد ممدوح، ومن إنتاج وليد منصور، ومن إخراج عمرو عرفة، ومعالجة سينمائية للمؤلف والشاعر أيمن بهجت قمر، ومن المفترض عرضه في موسم عيد الفطر المقبل.

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