موعد مباراة ميلان المقبلة في الدوري الإيطالي

الأحد 31/يناير/2021 - 03:18 م
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
حقق نادي ميلان فوزًا مهمًا وصعبًا على نظيره بولونيا، بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات الجولة العشرين من عمر بطولة الدوري الإيطالي الممتاز.

سجل أهداف ميلان كل من أنتي ريبيتش وفرانك كيسيه في الدقائق 26 و 55، بينما سجل هدف بولونيا الوحيد اللاعب بولي في الدقيقة 81.

وبهذا الفوز، ارتفع رصيد ميلان عند النقطة 46، يحتل بها صدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي الممتاز، بينما توقف رصيد بولونيا عند النقطة 20 في المركز الثالث عشر.

ويستعد ميلان لمواجهة نظيره كروتوني، يوم الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين من عمر بطولة الدوري الإيطالي الممتاز.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة، الخامسة بتوقيت مكة المكرمة، السادسة بتوقيت الإمارات.

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