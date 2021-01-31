سولشاير يدعم كافاني

الأحد 31/يناير/2021 - 03:17 م
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
وجه النرويجي أولي جونار سولشاير مدرب مانشستر يونايتد، رسالة دعم إلى الأوروجواني إدينسون كافاني، بعد إهداره فرصة التسجيل أمام آرسنال، في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتعادل مانشستر يونايتد أمام أرسنال، سلبيًا بدون أهداف، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال سولشاير في تصريحات نشرتها شبكة "manchestereveningnews" الإنجليزية: "كنت مهاجمًا في السابق، مررت بفترات لم أسجل فيها، كان المدرب فيرجسون والجميع من حولي يقولون (لقد كنت هناك لإهدار الفرص!)".

وتابع: "لتسجيل الأهداف يجب أن تهدر القليل من الفرص، كافاني سيسجل بالتأكيد قريبًا".

وأكمل: "أنا فقط أنظر إلى حركته، أعلم أن هناك الكثير من الأشياء الجيدة التي قام بها، في المرة الثانية كان عليه فقط أن يضرب الكرة بلمسة قبل أن يدور حولها".

وأتم: "الشيء الجيد إنه متواجد لإنهاء الفرص".

أخبار تهمك

بالأرقام.. ماذا قدم مروان حمدي قبل إنضمامه للزمالك؟

منذ ساعتين و 38 دقيقة

عاجل.. الزمالك يحسم صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. الزمالك يقترب من ضم نجم بيراميدز

منذ حوالي 19 ساعة

موسيماني يفاجئ مروان محسن قبل مباراة الدحيل

منذ ساعتين

كواليس انضمام مروان حمدي للزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

حقيقة طلب الأهلي التعاقد مع نجم الجونة

منذ حوالي 6 ساعات

سيف الدين الجزيري: أي لاعب في أفريقيا يتمنى الانضمام للزمالك

منذ حوالي 10 ساعة

الجونة يكشف مفاجأة بشأن رحيل بواليا إلى الأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

صحيفة إسبانية تكشف مفاجأة عن عقد ميسي مع برشلونة

منذ حوالي 3 ساعات

سموحة يتفق مع بديل نجم الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

بشرى سارة في الأهلي قبل لقاء الدحيل

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. اندلاع حريق داخل وزارة التضامن الاجتماعي

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. "تنظيم الاتصالات" يعلن نتائج قياس جودة خدمات المحمول في مصر خلال الربع الأخير من 2020

منذ ساعتين و 5 دقيقة

آخر تطورات تجديد عقد راموس مع ريال مدريد

منذ حوالي 4 ساعات

تشكيل الأهلي المتوقع أمام الدحيل القطري في مونديال الأندية

منذ ساعة و نصف

الطب الوقائي يكشف بشرى سارة عن الوضع الوبائي في مصر

منذ حوالي 20 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:20 م

عاجل.. "تنظيم الاتصالات" يعلن نتائج قياس جودة خدمات المحمول في مصر خلال الربع الأخير من 2020

تشكيل الأهلي المتوقع أمام الدحيل القطري في مونديال الأندية

01:55 م

عاجل.. الزمالك يقترب من ضم نجم بيراميدز

08:05 م

موسيماني يفاجئ مروان محسن قبل مباراة الدحيل

01:26 م

بشرى سارة في الأهلي قبل لقاء الدحيل

12:08 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات سياسية ساخنة جدًا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 6.. فضائح شيخ النسوان

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 27.. « خالتى صفية والدير» الدين لله.. والمحبة للجميع