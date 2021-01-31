1.3 مليار جنيه مكاسب سوقية لبورصة مصر في ختام التعاملات

الأحد 31/يناير/2021 - 03:00 م
البورصة المصرية
البورصة المصرية
نيفين سمير
حققت البورصة المصرية اليوم مكاسب سوقية بلغت بنحو 1.3 مليار جنيه ليغلق  رأسمالها عند مستوى 696.756 مليار جنيه وذلك بالرغم من إنخفاض جميع المؤشرات ،  ليستمر الأداء العرضى المتذبذب على كلا المؤشرات فى ظل تراجع البورصات العالمية مع حالة عدم اليقين تجاه سياسة بايدن الخارجية و أهمية سوق المال  ، فيما تراجع الذهب كملاذ آمن مع تذبذب النفط . 

ونصح خبراء أسواق المال بعدم القلق من جنى الأرباح على الاسهم التى شهدت ارتفاعات خلال الجلسات الماضية مع ظهور أسهم أخرى تبادلية بدأت فى معاودة ارتفاعها بعد فترة تصحيح طويلة و تفوق الاسهم تكنولوجيا البنوك و الدفع الالكترونى و بعض الاسهم العقارية و الخدمات المالية ذات الأنباء الإيجابية.
 
وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية  "إيجى إكس 30" بنسبة 0.28% ليغلق عند مستوى 11546 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.49% ليغلق عند مستوى 2366 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.66% ليغلق عند مستوى 14069 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.5% ليغلق عند مستوى 4443 نقطة.
 
كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.37% ليغلق عند مستوى 2355 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان، بنسبة 0.52% ليغلق عند مستوى 3373 نقطة.

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