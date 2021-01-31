1.3 مليار جنيه مكاسب سوقية لبورصة مصر في ختام التعاملات

حققت البورصة المصرية اليوم مكاسب سوقية بلغت بنحو 1.3 مليار جنيه ليغلق رأسمالها عند مستوى 696.756 مليار جنيه وذلك بالرغم من إنخفاض جميع المؤشرات ، ليستمر الأداء العرضى المتذبذب على كلا المؤشرات فى ظل تراجع البورصات العالمية مع حالة عدم اليقين تجاه سياسة بايدن الخارجية و أهمية سوق المال ، فيما تراجع الذهب كملاذ آمن مع تذبذب النفط .





ونصح خبراء أسواق المال بعدم القلق من جنى الأرباح على الاسهم التى شهدت ارتفاعات خلال الجلسات الماضية مع ظهور أسهم أخرى تبادلية بدأت فى معاودة ارتفاعها بعد فترة تصحيح طويلة و تفوق الاسهم تكنولوجيا البنوك و الدفع الالكترونى و بعض الاسهم العقارية و الخدمات المالية ذات الأنباء الإيجابية.

وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 0.28% ليغلق عند مستوى 11546 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.49% ليغلق عند مستوى 2366 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.66% ليغلق عند مستوى 14069 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.5% ليغلق عند مستوى 4443 نقطة.