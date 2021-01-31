قتلى وجرحى بانفجار في مدينة إعزاز السورية

الأحد 31/يناير/2021 - 03:10 م
انفجار - أرشيفية
انفجار - أرشيفية
وكالات

أفادت قناة سكاي نيوز عربية، في خبر عاجل لها، اليوم الأحد، بمقتل امرأة وإصابة نحو 8 أشخاص بجروح جراء انفجار في مدينة إعزاز شمالي سوريا.

 

وفي سياق آخر، قتل مدني وأصيب آخر برصاص مسلحي "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، في منطقة حقل تشرين بريف الحسكة الشرقي، وفقًا لوكالة "سانا".

 

ونقلت الوكالة السورية، عن مصادر محلية، أن مسلحي "قسد" أطلقوا النار من أسلحتهم الرشاشة باتجاه مجموعة من الأهالي في منطقة حقل تشرين ما أدى إلى مقتل أحد أهالي قرية الفج وإصابة آخر بجروح.

 

وأوضحت المصادر المحلية، أن "أهالي المنطقة خرجوا إثر ذلك بمظاهرة احتجاجية تنديدا بالممارسات الإجرامية لهذه الميليشيا وقاموا بقطع الطريق الواصل بين قرية الفج وقرية تنينير على طريق الحسكة بالإطارات المشتعلة".

 

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