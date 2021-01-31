سلبية مسحة لاعبي الزمالك قبل مواجهة غزل المحلة بالدوري

الأحد 31/يناير/2021 - 02:31 م
بوابة الفجر
محمد أيمن

اعلن محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك سلبية المسحة التي خضع لها لاعبوا القلعة البيضاء والجهاز الفني قبل المواجهة التي ينتظرها الفريق مع غزل المحلة لحساب مباريات الدوري المصري الممتاز.

وأجرى الفريق المسحة يوم أمس السبت وذلك وفق البروتوكول المعمول به والمتبع قبل مباريات الدوري ولم تظهر أي نتائج إيجابية ما يعني لحاق جميع اللاعبين بالمباراة.

يُذكر أن الزمالك يستعد لمواجهة زعيم الفلاحين يوم الثلاثاء على ملعب إستاد غزل المحلة لحساب مباريات الجولة الحادية عشر لبطولة الدوري التي يتصدرها أبناء البرتغالي جيمي باتشيكو.

أخبار تهمك

بالأرقام.. ماذا قدم مروان حمدي قبل إنضمامه للزمالك؟

منذ ساعتين و 36 دقيقة

موسيماني يفاجئ مروان محسن قبل مباراة الدحيل

منذ أقل من ساعتين

بشرى سارة في الأهلي قبل لقاء الدحيل

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. "تنظيم الاتصالات" يعلن نتائج قياس جودة خدمات المحمول في مصر خلال الربع الأخير من 2020

منذ ساعتين

لابورتا يكشف رغبة ميسي بشأن تمديد عقده مع برشلونة

منذ 34 دقيقة

آخر تطورات تجديد عقد راموس مع ريال مدريد

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الزمالك يقترب من ضم نجم بيراميدز

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. الزمالك يحسم صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 15 ساعة

سيف الدين الجزيري: أي لاعب في أفريقيا يتمنى الانضمام للزمالك

منذ حوالي 10 ساعة

الجونة يكشف مفاجأة بشأن رحيل بواليا إلى الأهلي

منذ حوالي 10 ساعة

تشكيل الأهلي المتوقع أمام الدحيل القطري في مونديال الأندية

منذ ساعة و 27 دقيقة

كواليس انضمام مروان حمدي للزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

صحيفة إسبانية تكشف مفاجأة عن عقد ميسي مع برشلونة

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. اندلاع حريق داخل وزارة التضامن الاجتماعي

منذ حوالي 19 ساعة

حقيقة طلب الأهلي التعاقد مع نجم الجونة

منذ حوالي 6 ساعات

الطب الوقائي يكشف بشرى سارة عن الوضع الوبائي في مصر

منذ حوالي 20 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:20 م

عاجل.. "تنظيم الاتصالات" يعلن نتائج قياس جودة خدمات المحمول في مصر خلال الربع الأخير من 2020

تشكيل الأهلي المتوقع أمام الدحيل القطري في مونديال الأندية

01:55 م

عاجل.. الزمالك يقترب من ضم نجم بيراميدز

08:05 م

موسيماني يفاجئ مروان محسن قبل مباراة الدحيل

01:26 م

بشرى سارة في الأهلي قبل لقاء الدحيل

12:08 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات سياسية ساخنة جدًا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 6.. فضائح شيخ النسوان

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 27.. « خالتى صفية والدير» الدين لله.. والمحبة للجميع