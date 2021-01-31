ضياء رشوان: مجلس الشيوخ يمثل جزءاً مهماً من تاريخ مصر البرلماني

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أكد ضياء رشوان نقيب الصحفيين ورئيس الهيئة العامة للاستعلامات، أن مجلس الشيوخ يمثل جزءًا مهمًا من تاريخ مصر البرلماني وأنه عاد في توقيت شديدة الأهمية، مشدداَ على اعتزازه بهذا المؤسسة التشريعية العريقة.



جاء ذلك أثناء زيارة نقيب الصحفيين لمجلس الشيوخ لتقديم التهنئة للمستشار عبدالوهاب عبدالرازق على توليه منصب رئيس الشيوخ، مؤكدًا أن المستشار عبدالوهاب عبدالرازق تولي هذا المنصب الرفيع بعد مشوار طويل من العطاء القانوني والدستوري وأن هذا العطاء سيزداد سواءً لمصر أو لمجلس الشيوخ.



وأكد "رشوان" أن يديه ممدودة أولا، بالدعاء لمجلس الشيوخ وكامل أعضائه بالتوفيق، وثانياَ بالتعاون مع هذا المجلس الموقر من قِبل نقابة الصحفيين أو الهيئة العامة للاستعلامات ومتابعة أعماله.



من جانبه عبر المستشار عبدالوهاب عبدالرازق عن تقديره لزيارة نقيب الصحفيين ورئيس الهيئة العامة للاستعلامات، مؤكدًا أن نقيب الصحفيين يملك تاريخًا مشرفًا للغاية ويترأس هيئة من أعرق الهيئات المؤثرة ليس في الرأي العام في مصر وحدها ولكن في كل بقاع العالم.



وتابع رئيس مجلس الشيوخ، وكذلك رئاسته لنقابة من أهم النقابات في الوطن العربي والتي تعتبر منبراَ لحرية الرأي والتعبير، معربًا عن أمله في أن يكون هناك تعاونًا وثيقًا بينهما وبين المجلس لتحقيق صالح الوطن والمواطنين.

