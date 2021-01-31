المزين يقود المران الأول لمنتخب السويس بالقسم الثاني

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تعاقد مجلس إدارة نادى منتخب السويس رسميا مع ايمن المزين لتولي قيادة الفريق الاول خلال الفترة القادمة.



وكان تقديم مجلس الإدارة الشكر لاشرف خضر المدير الفني السابق للفريق بعد تراجع نتائج الفريق السويسي اخر مباراتين خسر ٦ نقاط مهمة بالجولات الأخيرة.



وجاء تعيين "المزين " بعد تحقيق إنجاز الصعود لثلاثة أندية في الثلاث مجموعات (الرجاء – الشرقية – الأسيوطي) في ثلاث سنوات والملقب بـ صانع الفرحه .



ومن المقرر يقود ايمن المزين تدريبات الفريق اليوم استعدادا لمواجهة فريق الزرقا المقرر اقامتها الجمعه القادم على استاد السويس الجديد ضمن منافسات الجولة الثانى عشر من دوري القسم الثانى.