"تنظيم الاتصالات" يستعين ببيت خبرة عالمي لقياس مدى رضاء المستخدمين لخدمات المحمول

أصدر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات التقرير الأول الخاص باستطلاع رأى مستخدمي خدمات الهاتف المحمول لقياس مدى رضاهم عن الخدمات المقدمة لهم من قبل المشغلين العاملين في السوق المصري، وذلك بالتعاون مع أحد بيوت الخبرة العالمية في مجال بحوث السوق، حيث تم تنفيذ الاستطلاع على عينة من 5754 مستخدم لخدمات الهاتف المحمول خلال الفترة من اكتوبر 2020 وحتى ديسمبر 2020 مع مراعاة التوزيع الجغرافي والعمري والنوعي ليشمل كافة فئات المجتمع.









يأتي ذلك في إطار تطوير منهجية وطرق قياس جودة خدمات الهاتف المحمول المقدمة في السوق المصري لتشمل طرفي السوق (المستخدمين والمشغلين) حيث يقوم الجهاز بشكل دوري بقياس المؤشرات الفنية والتقنية لتقييم المشغلين شهرياً، وبالإضافة الى ذلك لأول مرة يقوم الجهاز باستطلاع رأى مستخدمي خدمات الهاتف المحمول في جودة الخدمات المقدمة لهم، للوقوف على مستوى رضا العملاء الحقيقي وربطه بنتائج تقارير الجودة.





تم استطلاع آراء المستخدمين عن الخدمات المقدمة لهم ومراحل التعامل مع مشغلي خدمات الهاتف المحمول، للوصول للنتيجة النهائية لمستوى رضا المستخدمين عن الخدمات المقدمة لهم حيث تم قياس نسبة الرضا الخاصة بفروع المشغل، ووقت الانتظار داخل الفروع، وتنوع الأنظمة والعروض، وجودة خدمات الصوتوالانترنت، وكذلك التعامل مع خدمة العملاء، وحل الشكاوى، ودقة المحاسبة (الفواتير/الرصيد).







