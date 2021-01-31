"تنظيم الاتصالات" يستعين ببيت خبرة عالمي لقياس مدى رضاء المستخدمين لخدمات المحمول

الأحد 31/يناير/2021 - 02:58 م
الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات
الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات
احمد الشيخ
أصدر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات التقرير الأول الخاص باستطلاع رأى مستخدمي خدمات الهاتف المحمول لقياس مدى رضاهم عن الخدمات المقدمة لهم من قبل المشغلين العاملين في السوق المصري، وذلك بالتعاون مع أحد بيوت الخبرة العالمية في مجال بحوث السوق، حيث تم تنفيذ الاستطلاع على عينة من 5754 مستخدم لخدمات الهاتف المحمول خلال الفترة من اكتوبر 2020 وحتى ديسمبر 2020 مع مراعاة التوزيع الجغرافي والعمري والنوعي ليشمل كافة فئات المجتمع.


يأتي ذلك في إطار تطوير منهجية وطرق قياس جودة خدمات الهاتف المحمول المقدمة في السوق المصري لتشمل طرفي السوق (المستخدمين والمشغلين) حيث يقوم الجهاز بشكل دوري بقياس المؤشرات الفنية والتقنية لتقييم المشغلين شهرياً، وبالإضافة الى ذلك لأول مرة يقوم الجهاز باستطلاع رأى مستخدمي خدمات الهاتف المحمول في جودة الخدمات المقدمة لهم، للوقوف على مستوى رضا العملاء الحقيقي وربطه بنتائج تقارير الجودة.

تم استطلاع آراء المستخدمين عن الخدمات المقدمة لهم ومراحل التعامل مع مشغلي خدمات الهاتف المحمول، للوصول للنتيجة النهائية لمستوى رضا المستخدمين عن الخدمات المقدمة لهم حيث تم قياس نسبة الرضا الخاصة بفروع المشغل، ووقت الانتظار داخل الفروع، وتنوع الأنظمة والعروض، وجودة خدمات الصوتوالانترنت، وكذلك التعامل مع خدمة العملاء، وحل الشكاوى، ودقة المحاسبة (الفواتير/الرصيد).


تنظيم الاتصالات
تنظيم الاتصالات
وقد أظهرت نتائج استطلاع رأى مستخدمي خدمات الهاتف المحمول خلال مراحل الحصول على الخدمة النتائج التالية: 

1. رضا العميل عن فروع المشغل: حصلت شركة أورانج على نسبة 80%بمؤشر رضا العملاء عن فروعها، تليها شركة وي بنسبة 78%، وشركة فودافون على نسبة 77% وشركة اتصالات على نسبة 75%.

2. رضا العميل عن وقت الانتظار داخل الفروع: حصلت شركة وي على نسبة 73% بمؤشر وقت الانتظار داخل الفروع، تليها شركة أورانج بنسبة 71% وشركة اتصالات بنسبة 63% وشركة فودافون بنسبة 60%.

3. رضا العميل عن تنوع الأنظمة والعروض: حصلت شركة وي على نسبة 65% بمؤشر تنوع الأنظمة والعروض تليها شركة اتصالات بنسبة 63% وشركة فودافون بنسبة 60% وشركة أورانج بنسبة 59%. 

4. رضا العميل عن جودة خدمة الصوت: حصلت شركة اتصالات على نسبة 78% بمؤشر جودة خدمة الصوت تليها شركة أورانج بنسبة 76% وشركة فودافون بنسبة 75% وشركة وي بنسبة 74%.

5. رضا العميل عن جودة خدمة الانترنت: حصلت شركة وي على نسبة 74% بمؤشر جودة خدمة الانترنت تليها شركتي فودافون واتصالات بنسبة 71% وشركة أورانج بنسبة 69%. 

6. رضا العميل عن خدمة العملاء: حصلت شركة فودافون على نسبة 76% بمؤشر خدمة العملاء تليها شركة اتصالات بنسبة 71% وشركة وي بنسبة 70% وشركة أورانج بنسبة 61%.

7. رضا العميل عن حل الشكاوى: حصلت شركة فودافون على نسبة 70% بمؤشر حل الشكاوى تليها شركة وي بنسبة 67% وشركة اتصالات بنسبة 66% وشركة أورانج بنسبة 60%.

8. رضا العميل عن دقة المحاسبة: حصلت شركة وي على نسبة 68% بمؤشر دقة المحاسبة تليها شركة أورانج بنسبة 66% وشركة اتصالات بنسبة 65% وشركة فودافون بنسبة 63%.


تنظيم الاتصالات
تنظيم الاتصالات
نقاط التميز لكل مقدم خدمة وفقاً لآراء المستخدمين:

فودافون: خدمة العملاء.
أورانج: محلات البيع بالتجزئة وجودة الصوت.
اتصالات: جودة الصوت.
وي: القيمة مقابل السعر وجودة الانترنت.

نقاط الضعف لكل مقدم خدمة وفقاً لآراء المستخدمين:

فودافون: دقة المحاسبة وجودة الانترنت وتنوع الأنظمة والعروض.
أورانج:خدمة العملاء وتنوع الأنظمة والعروض.
اتصالات: جودة الانترنت.
وي: القيمة جودة الصوت.

تنظيم الاتصالات
تنظيم الاتصالات

التقييم العام لمقدمي خدمات الهاتف المحمول وفقاً لآراء المستخدمين:

بلغت نسبة المستخدمين الذين شعروا بالرضا بالعينة عن مجمل خدمات الهاتف المحمول المقدمة لهم من شركة فودافون 79%، ومن شركة اتصالات 79%، ومن شركة وى 76%، ومن شركة أورانج 74% وذلك من إجمالي مستخدمي كل مقدم خدمة/شركة بالعينة

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