نقابة المهن التمثيلية تهنئ أبنائها الفائزين بجوائز مهرجان العين السينمائي
الأحد 31/يناير/2021 - 03:00 م
الفجر الفني
هنأت نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكي، أبنائها من الفائزين بجوائز ضمن فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان العين السينمائي.
هنأ زكي أبطال فيلم "عابد" الحائز على جائزة الصقر الذهبي ضمن مسابقة "اصنع فيلمك في زمن الكورونا" بالمهرجان، وهو من بطولة وإنتاج أحمد إبراهيم وإخراج محمود يوسف ومدحت عبد الله. كما هنأ المخرج المصري محمد سمير على حصوله على جائزة لجنة التحكيم في مسابقة أفلام المقيمين عن فيلم "عشرة" بطولة محمد بركات ومحمد سمير مخرج منفذ محمد فرج.
يذكر أن فيلم "عابد" تدور فكرته حول شاب يعاني من عيب خلقي الشفاه الأرنبية، ويتعرض لكثير من التنمر والإهانات بسببها، وتأتي كورونا وتفرض الكمامات ليجد عابد نفسه لأول مرة ملاذه وراحته، ويشعر أن مثله مثل الجميع بعد أن أخفت الكورونا تشوه وجهه، كما أخفت وجوه الجميع، ثم تتصاعد الأحداث لنشاهد مفاجأة غير متوقعة في نهاية الفيلم.
فيلم "عابد" تأليف نهى سعيد واخراج مدحت عبد الله وبطولة أحمد إبراهيم ويشارك في بطولته كوكبة من الفنانين العرب، منهم الفنانة الإماراتية عهود النويس بدور البطولة النسائية والفنان الإماراتي عبدالحميد البلوشي والفنان السوري عمر أبو الفضل والفنان المغربي مهدي بوخريص والفنان التونسي نيزار بن خضرا، والفنان المصري محمد كمال والفنان الإماراتي احمد القبيسي، وموسيقى تصويرية لشريف الوسيمي.