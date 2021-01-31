نقابة المهن التمثيلية تهنئ أبنائها الفائزين بجوائز مهرجان العين السينمائي

هنأت نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكي، أبنائها من الفائزين بجوائز ضمن فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان العين السينمائي.





هنأ زكي أبطال فيلم "عابد" الحائز على جائزة الصقر الذهبي ضمن مسابقة "اصنع فيلمك في زمن الكورونا" بالمهرجان، وهو من بطولة وإنتاج أحمد إبراهيم وإخراج محمود يوسف ومدحت عبد الله. كما هنأ المخرج المصري محمد سمير على حصوله على جائزة لجنة التحكيم في مسابقة أفلام المقيمين عن فيلم "عشرة" بطولة محمد بركات ومحمد سمير مخرج منفذ محمد فرج.

يذكر أن فيلم "عابد" تدور فكرته حول شاب يعاني من عيب خلقي الشفاه الأرنبية، ويتعرض لكثير من التنمر والإهانات بسببها، وتأتي كورونا وتفرض الكمامات ليجد عابد نفسه لأول مرة ملاذه وراحته، ويشعر أن مثله مثل الجميع بعد أن أخفت الكورونا تشوه وجهه، كما أخفت وجوه الجميع، ثم تتصاعد الأحداث لنشاهد مفاجأة غير متوقعة في نهاية الفيلم.