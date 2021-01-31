النجوم يتعاقد مع لاعب الجونة بالقسم الثاني

الأحد 31/يناير/2021 - 03:02 م
بوابة الفجر
لؤي ماجد




نجح نادي النجوم برئاسة محمد الطويلة في التعاقد مع أحمد أباظة لاعب الجونة السابق رسمياَ، لمدة موسم ونصف، من أجل دعم صفوف الفريق الكروي الأول خلال فترة الانتقالات الشتوية بشهر يناير الجاري .


وتم توقيع العقود في حضور شادي الطويلة المشرف العام على الكرة ومحمد جمال وكيل اللاعب ومساعده أسامة حسين.

وبدأ اللاعب مشواره الكروي بناشئين النادي الأهلي وانتقل للزمالك، ثم انتقل لنادي الجونة لمدة موسمين، ومنه لنادي النجوم.

ويحتل النجوم المركز الثالث عشر برصيد 11 نقطة، جمعهم من ثلاث انتصارات وتعادلين وست هزائم.

وفاز النجوم على طنطا بهدف دون مقابل، سجله اللاعب أيمن غباشي من ركلة جزاء، ضمن مباريات الأسبوع الحادي عشر بالمجموعة الثانية بالقسم الثاني.

ويستعد النجوم لمواجهة ألماظة، الثلاثاء المقبل، على ملعب نادي ألماظة بمصر الجديدة، ضمن مباريات الدور الثالث لكأس مصر، ثم يخرج الفريق لملاقاة كوكاكولا، ضمن مباريات الأسبوع الثاني عشر بالمجموعة الثانية بالقسم الثاني.

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