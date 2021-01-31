قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 6 أشخاص في الضفة الغربية

أعلنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأحد، 6 فلسطينيين من الضفة الغربية، وفقًا لوكالة الأنباء والمعهلومات الفلسطينية الرسمية "وفا".

وكانت قوات الاحتلال، المتواجدة على حاجز حوارة العسكري جنوب مدينة نابلس، اعتقلت اثنين من الفلسطينيين يقطنون في مخيم بلاطة شرق المدينة.

كما اعتقلت، شخصًا أثناء مروره على حاجز عسكري في منطقة الفحص على المدخل الجنوبي للمدينة.