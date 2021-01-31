بإطلالة أنيقة.. عاصي الحلاني يتألق فى أحدث ظهور له عبر إنستجرام

الأحد 31/يناير/2021 - 02:40 م
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
يحرص المطرب اللبناني عاصي الحلاني على التواصل الدائم مع متابعيه وجمهوره، وذلك من خلال نشر الصور والفيديوهات الخاصة به عبر موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.



ونشر عاصي الحلاني عبر حسابه الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام، صورة له ظهر فيها بإطلالة جذابة وأنيقة حيث اعتمد على قميص أسود وبنطلون أسود، وحازت الصورة على الكثير من الإعجاب من قبل جمهوره ومحبيه.



يذكر أن آخر أعمال عاصي الحلاني أغنية "الوطن" من ألبومه الجديد، وهى من كلمات عمر الفرا، وألحان عاصي الحلاني، وتوزيع طوني سابا، على موقع "يوتيوب".

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