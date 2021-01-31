تموين قنا: ضبط مخالفات تموينية وعدم إعلان أسعار لضبط السوق

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قال المهندس أحمد السيد، وكيل وزارة التموين بقنا، إن مديرية التموين بقنا وإداراتها، تمكنت من ضبط عدد 20 كيلو من الأسماك، منتهية الصلاحية بمركز فرشوط.

وأضاف السيد، انه تم ضبط عدد 3 جرادل بويه و3 علب بويه صغيرة الحجم أيضا، منتهية الصلاحية بمركز قنا، بالاضافة إلى أنه تم تحرير عدد 15 محضر عدم الإعلان عن الأسعار ومحضر خبز غير مطابق للمواصفات، ومحضرين عدم الإعلان عن قائمة التشغيل، ومحضرين عدم نظافة أدوات العجن، حيث بلغ إجمالي المخالفات التموينية عدد 23 مخالفة تموينية متنوعة.

كما أشار وكيل وزارة التموين إلى ضرورة تشديد الرقابة، على محلات الجزارة، حيث تم ضبط عدد 3كيلو جرام من اللحوم المذبوحة خارج المجازر الحكومية، بمركز أبوتشت، مشيرًا إلى أن الحملة بتوجيهات من الدكتور علي المصليحي، وزير التموين، واللواء اشرف الداودي، محافظ قنا، وبتعليمات من المحاسب احمد السيد، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بقنا، بشأن تشديد الرقابة علي الأسواق والمحال التجارية.

