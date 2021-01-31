تموين قنا: ضبط مخالفات تموينية وعدم إعلان أسعار لضبط السوق

الأحد 31/يناير/2021 - 02:33 م
بوابة الفجر
بسام عبدالحميد
قال المهندس أحمد السيد، وكيل وزارة التموين بقنا، إن مديرية التموين بقنا وإداراتها، تمكنت من ضبط عدد 20 كيلو من الأسماك، منتهية الصلاحية بمركز فرشوط.
وأضاف السيد، انه تم ضبط عدد 3 جرادل بويه و3 علب بويه صغيرة الحجم أيضا، منتهية الصلاحية بمركز قنا، بالاضافة إلى أنه تم تحرير عدد 15 محضر عدم الإعلان عن الأسعار ومحضر خبز غير مطابق للمواصفات، ومحضرين عدم الإعلان عن قائمة التشغيل، ومحضرين عدم نظافة أدوات العجن، حيث بلغ إجمالي المخالفات التموينية عدد 23 مخالفة تموينية متنوعة.
كما أشار وكيل وزارة التموين إلى ضرورة تشديد الرقابة، على محلات الجزارة، حيث تم ضبط عدد 3كيلو جرام من اللحوم المذبوحة خارج المجازر الحكومية، بمركز أبوتشت، مشيرًا إلى أن الحملة بتوجيهات من الدكتور علي المصليحي، وزير التموين، واللواء اشرف الداودي، محافظ قنا، وبتعليمات من المحاسب احمد السيد، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بقنا، بشأن تشديد الرقابة علي الأسواق والمحال التجارية.

أخبار تهمك

كواليس انضمام مروان حمدي للزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

الجونة يكشف مفاجأة بشأن رحيل بواليا إلى الأهلي

منذ حوالي 10 ساعة

آخر تطورات تجديد عقد راموس مع ريال مدريد

منذ حوالي 4 ساعات

سموحة يتفق مع بديل نجم الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

تشكيل الأهلي المتوقع أمام الدحيل القطري في مونديال الأندية

منذ ساعة و 10 دقيقة

سيف الدين الجزيري: أي لاعب في أفريقيا يتمنى الانضمام للزمالك

منذ حوالي 10 ساعات

بالأرقام.. ماذا قدم مروان حمدي قبل إنضمامه للزمالك؟

منذ ساعتين و 18 دقيقة

عاجل.. الزمالك يقترب من ضم نجم بيراميدز

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. الزمالك يحسم صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 15 ساعة

صحيفة إسبانية تكشف مفاجأة عن عقد ميسي مع برشلونة

منذ ساعتين و 53 دقيقة

حقيقة طلب الأهلي التعاقد مع نجم الجونة

منذ حوالي 6 ساعات

موسيماني يفاجئ مروان محسن قبل مباراة الدحيل

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. "تنظيم الاتصالات" يعلن نتائج قياس جودة خدمات المحمول في مصر خلال الربع الأخير من 2020

منذ أقل من ساعتين

الطب الوقائي يكشف بشرى سارة عن الوضع الوبائي في مصر

منذ حوالي 20 ساعة

بشرى سارة في الأهلي قبل لقاء الدحيل

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. اندلاع حريق داخل وزارة التضامن الاجتماعي

منذ حوالي 19 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:20 م

عاجل.. "تنظيم الاتصالات" يعلن نتائج قياس جودة خدمات المحمول في مصر خلال الربع الأخير من 2020

تشكيل الأهلي المتوقع أمام الدحيل القطري في مونديال الأندية

01:55 م

عاجل.. الزمالك يقترب من ضم نجم بيراميدز

08:05 م

موسيماني يفاجئ مروان محسن قبل مباراة الدحيل

01:26 م

بشرى سارة في الأهلي قبل لقاء الدحيل

12:08 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات سياسية ساخنة جدًا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 6.. فضائح شيخ النسوان

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 27.. « خالتى صفية والدير» الدين لله.. والمحبة للجميع