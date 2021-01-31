تفاصيل إطلاق المرحلة الثانية من مبادرة السداد النقدي لدعم الحكومة للمصدرين (فيديو)

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قالت نفين منصور، مستشار نائب وزير المالية للسياسيات المالية، إن المرحلة الأولى من مبادرة "السداد النقدي لدعم الحكومة للمصدرين" أطلقت في نوفمبر الماضي وخلال شهرين تم تلقي طلبات من أكثر من 1500 شركة مصدرة، وتم صرف ما يقرب من 13 مليار جنيه لـ 1069 شركة.



وأضافت نيفين منصور، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد، أنه عقب نجاح المرحلة الأولى سيتم إطلاق المرحلة الثانية للمبادرة لإتاحة الفرصة للشركات التي لم تتقدم من قبل، أو الشركات المصدرة التي تقدمت من قبل ولم تستكمل مستنداتها؛ لإتاحة الفرصة لها لاستكمال مستنداتها.



وتابعت مستشار نائب وزير المالية للسياسيات المالية، أن الشركات المتقدمة يتم فحص الموقف الضريبي والجمركي عليها لتسويتها أولًا ثم دفع باقي المستحقات، مع صرف مستحقات الشركات المصدرة المنضمة للمرحلة الثانية من المبادرة بخصم تعجيل سداد 15%.

