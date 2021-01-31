حبس عاطل قتل مسنة بعدة طعنات بالمعادى

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أمرت نيابة المعادى اليوم الأحد، حبس عاطل بتهمة قتل مسنة وسرقتها 4 أيام علىذمة التحقيقات، وطالبت بسرعة تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة، ووجهت له النيابة تهمة القتل العمد والسرقة.





وفى وقت سابق كشفت مناظرة النيابة لجثة المجنى عليها أن المتهم قام بطعنها 3 طعنات مما أدى إلى نزيف تسبب في هبوط دموي أوقف وظائف الجسم عن العمل، وادى إلى الوفاة.





من جانبها طالبت النيابة إعداد تقرير الصفة التشريحية، لبيان سبب الوفاة، والتصريح بالدفن عقب ذلك.



تلقى قسم شرطة المعادى بلاغا من الأهالى بوجود جثة لسيدة مقتولة داخل شقتها وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن، وتبين أن الجثة لسيدة تدعى انشراح ح، 82 سنة، وتعمل بائعة وبعمل التحريات تبين أن المجنى عليها قتلت بهدف السرقة وأن وراء ارتكاب الواقعة عاطل يدعى كريم ص، 22 سنة، لسرقتها، وباعداد الأكمنة اللازمة تم ضبطه، وجارٍ مناقشته لمعرفة أسباب الحادث.



وتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.