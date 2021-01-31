إيران تسجل أكثر من 6 آلاف إصابة بكورونا خلال 24 ساعة

الأحد 31/يناير/2021 - 02:25 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات

أعلنت السلطات الصحية في إيران، اليوم الأحد، تسجيل أكثر من 6 آلاف إصابة بكورونا خلال 24 ساعة.

 

وسجلت السلطات الصحية الإيرانية، ارتفاعًا في أعداد الحالات المصابة بوباء كوفيد-19، وعدد المتوفين كذلك، في استمرار لتفشي المرض، دون ظهور علامات على تراجعه بشكل واضح.

 

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

 

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 4,946 مليون إصابة، بينهم أكثر من 322 ألف حالة وفاة، وأكثر من 1,936 مليون حالة شفاء.

 

 

 

 

 

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