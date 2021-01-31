نصدر عربات السكك الحديدية لإفريقيا.. أبرز تصريحات وزير النقل أمام النواب

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شهد قطاع النقل في الآونة الأخيرة، نقلة نوعية وتطور كبير في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، لذا تحدث كامل الوزير وزير النقل، خلال حضوره بمجلس النواب، بكل وضوح عن استثمارات المشروعات التي نفذت والجاري تنفيذها.



ويرصد "الفجر"، كل ما تريد معرفته عن أبرز تصريحات كامل الوزير وزير النقل خلال تواجده في الجلسة العامة الصباحية لمجلس النواب.



الاهتمام بقطاع النقل

تولي القيادة السياسية، اهتمامًا كبيرًا بتطوير قطاع النقل، لأنه شريان لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال خطة متكاملة لتحديث عناصر النقل من شبكات طرق كباري والموانئ ومترو الانفاق، وذلك بما يتوافق مع النشاط التجاري والزيادة السكانية، حسب كامل الوزير وزير النقل.



وأوضح الوزير، خلال الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم الأحد برئاسة المستشار حنفي جبالي، إن رؤية تطوير قطاع النقل تتخطى مجرد نقل الركاب والبضائع لترسيخ مفهوم التنمية المستدامة، وتنفيذ المشروعات القومية الكبرى لما له من مردود إيجابي على الاقتصاد القومي.



مشروعات السكك الحديدية

وانتقل وزير النقل، للحديث عن مشروعات السكك الحديدية التي تشهد نقلة نوعية للنهوض بها تطوير منظومة السكك الحديدية في مستوى الخدمة المقدمة للركاب، من خلال تطوير كافة عناصر المنظومة، وتحقيق الأمان.



صناعة عربات السكك الحديدية

وفي هذا الصدد، أكد الوزير، أن الوزارة تعمل على توطين صناعة عربات السكك الحديدية، قائلًا؛ "سنحافظ على ثرواتنا البشرية وسنبدأ إنتاج عربات جديدة من يوليو القادم".



الربط بين مصر ودول الجوار

وفيما يخص الربط بين مصر ودول الجوار، ومنها الطريق البري الذي يربط بين 9 دول أفريقية منها السودان، فضلا عن الطريق الدولى الساحلي، أكد وزير النقل، أن هناك خطة لتحقيق الربط.



إنشاء مصنع لإنتاج قضبان السكة الحديد

وبشأن التنسيق لإنشاء مصنع لإنتاج قضبان السكة الحديد، أوضح الوزير، "نحتاج لإنتاج 50 ألف طن لنغطى احتياجاتنا وسيكون الإنتاج نصف مليون طن، وسنقوم بتصدير القضبان للدول الأخرى".



التصدير لإفريقيا

وقال الوزير: "سيتم التصدير للدول الافريقية وسيتم إنشاء الشركة المصرية لوسائل النقل فى شرق بورسعيد وهى شركة يملكها القطاع الخاص مع الحكومة"، وكشف "الوزير" أنه سيتم تنفيذ البوابات الإلكترونية لمحطات السكة الحديد على غرار المترو.



خطة لتطوير المزلقانات

ووضعت وزارة النقل، خطة لتطوير وتحديث 1120 مزلقان، تم الانتهاء من 732 منهم وتطوير نظم التحكم.



قطاع الطرق والمباني

وأوضح الوزير، أن قطاع الطرق والكباري شهد تطورًا كبيرًا خلال السنوات الأخيرة، حيث تمكنت مصر من تحقيق مركزًا متقدمًا في التنافسية العالمية حيث قفزت مصر 90 مركز خلال عام 2019 -2020.



تكلفة مشروعات النقل

واختتم وزير النقل، حديثه، قائلًا؛ إن تكلفة تنفيذ المشروعات البالغة 2173 مشروعا، خلال الفترة من 2014 حتى 2024، يُقدر بنحو 1.5 تريليون جنيه.