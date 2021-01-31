عقوبات صارمة.. التفاصيل الكاملة لمصرع «مي إسكندر » على يد نجل رجل أعمال شهير

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اصدرت النيابة العامة البحر الأحمر الكلية، قرارًا أمس السبت بإحالة المتهم هيثم كامل أبو علي إلى محكمة الجنايات، لتسببه في قتل المجني عليها مي إسكندر إسحاق - مُهندسة ديكور - بالخطأ في البحر الأحمر.



وترصد "الفجر" في السطور التالية كافة التفاصيل عن واقعة قتل مي إسكندر:



تفاصيل الحادث:



ففي يوم السبت الماضي الموافق ٢٣ يناير 2021،

استقلت المهندسة مي اسكندر جيد، سيارة أوبر، كي تعود للفندق بعد يوم عمل طويل، وأثناء سير السيارة فوجئ السائق بالمتهم يقود السيارة بسرعة جنونية في عكس الاتجاه مما ادي الي حدوث اصطدام اسفر عن مصرع المهندسة في الحال وإصابة السائق.



القبض علي المتهم:



وقد تمكنت الأجهزة الأمنية القبض على المتهم حفيد رجل الأعمال الشهير، حيث أكدت التحريات أن المتهم كان يسير بسرعة عكس الاتجاه.



حبس المتهم 15 يوم:



قرر قاضي المعارضات بمحكمة البحر الأحمر بحبس”هيثم كريم كامل أبو علي”- حفيد رجل الاعمال الشهير كامل أبو علي بالغردقة – 15 يوما على ذمة التحقيقات بتهمة القتل الخطأ وذلك بعد تورطه في حادث سير بسيارته bmw6 أدى إلى مصرع مهندسة ديكور في طريق سهل حشيش المتجه إلى الجونة، خلال عودتها من عملها إلى مقر إقامتها.



عرض مبلغ مالي للأسرة:



عرض رجل الأعمال الشهير مبلغ 10 ملايين جنيه على أسرة الضحية مهندسة الديكور للتنازل عن القضية، إلا أن ذوي الضحية رفضوا وقام رجل الأعمال بتوكيل المحامي ابو شقة للدفاع عن حفيده.



تنازل سائق اوبر عن المحضر:



كشف الإعلامي محمد الباز في منشور علق صفحته الشخصية عن تنازل سائق سيارة التابعة لإحدى شركات التوصيل عن المحضر في واقعة اتهام نجل رجل الأعمال الشهير كامل أبوعلي بالسير عكس الاتجاه، وذلك مقابل مبلغ 450 ألف جنيه حصل عليها بالفعل.



تحويل المتهم الي الجنايات:



اصدرت النيابة العامة البحر الأحمر الكلية، قرارًا أمس السبت بإحالة المتهم هيثم كامل أبو علي إلى محكمة الجنايات، لتسببه في قتل المجني عليها مي إسكندر إسحاق - مُهندسة ديكور - بالخطأ في البحر الأحمر.



التهم المنسوبة الي المتهم:



وذكرت النيابة في بيان أن المتهم إحراز جوهر الحشيش المخدر بقصد التعاطي، وتسببه خطأ بإهماله ورعونته وعدم احترازه وعدم مراعاته للقوانين واللوائح في قتل المجني عليها مي إسكندر إسحاق، خلال قيادة السيارة في البحر الأحمر.



العقوبات المفروضة:



وفق للقوانين فان إحراز حشيش مخدر بهدف تعاطى المواد المخدرة، تصل أقصى عقوبة الي الحبس سنتين، بينما تصل عقوبه قيادة السيارة تحت تأثير الكحوليات والمخدرات وتعمد السير عكس الاتجاه، الي الحبس 3 سنوات



كما ينص القانون بمعاقبة من قتل خطأ عن طريق الإهمال والرعونة وعدم اتباع القانون أو قيادة السيارة فى حالة ينجم عنها الخطر، الي السجن 5 سنوات.



لا أحدٍ فوق القانون:



ومن جانبه اكد اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر، على أن هذه القضية في يد النيابة العامة، موضحًا أن مديرية أمن البحر الأحمر تعاملت باحترافية شديدة في هذا الموضوع، والنيابة العامة قامت بالمعاينة لكشف جميع التفاصيل.





وأضاف، خلال تصريحات صحفية، أن القانون يطبق على الجميع، مؤكدًا: «لو ابنى ارتكب مثل هذه الجريمة سيعاقب بالقانون».



