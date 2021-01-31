علاء عابد لوزير النقل: الوزارة رفعت راسنا وقدمت شبكة طرق جعلتنا في المقدمة

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قال النائب عابد رئيس لجنة النقل بمجلس النواب، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأحد، برئاسة المستشار حنفي جبالى، للاستماع إلي بيان وزير النقل كامل الوزير، عن أدائه وزارته خلال الفترة من 2018- 2020، إن وزير النقل هو رقم 17 الذى يتحدث أمام الجلسة العامة للنواب: "نحن فى لجنة النقل سنكون كتف إلى كتف معه لإعلاء المصلحة، وإنها وزارة رفعت راسنا وقدمت شبكة طرق جعلت مصر فى المقدمة".



وأوضح علاء عابد، أن وزير النقل قدم إلى اللجنة بيان يتعدى 150 صفحة، لافتا إلى انه يدعو زملائه من النواب الى حضور اللجنة لمناقشته، مشيرا إلى الإنجاز الذى حققته مصرمنذ 2014 فى مجال شبكة الطرق حيث ارتفع تصنيف مصر من 118 الى 28 أى أن مصر قفزت 90 مركز، مضيفا "نحن لسنا امام انجاز وانما امام اعجاز فلا يمكن أن تكون هناك تنمية مستدامة واستثمارات دون شبكة طرق".



واضاف رئيس لجنة النقل بمجلس النواب: "أهل الشر يقولون ايه لازمته ايه القطار الكهربائى زى ما قالوا عن محطات الكهرباء والان نحن نصدر الكهرباء"





وكان مجلس النواب قد وافق في وقت سابق خلال جلسته العامة، على قرار اللجنة العامة باستدعاء الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء والوزراء، لعرض موقف كل وزارة من تنفيذ البرنامج الحكومي، عملًا بالمادة 136 من الدستور، والمادتين 26، 27 من اللائحة الداخلية، وذلك بعد أن تبين وجود سلبيات وقصور في تنفيذ الحكومة لبرنامجها وذلك في ضوء التقرير الذي تقدمت بها الحكومة لمجلس النواب عن تنفيذ برنامجها خلال العامين الآخيرين.