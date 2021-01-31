وكيل تموين قنا لـ"الفجر": بدء الأوكازيون الشتوي الأحد المقبل في محال المحافظة

الأحد 31/يناير/2021 - 02:21 م
بوابة الفجر
بسام عبدالحميد
قال المهندس أحمد السيد، وكيل وزارة التموين بقنا، إنه تم الإعلان عن بدء الاوكازيون الشتوي، وذلك اعتبارا من يوم الأحد، الموافق 722021، مشيرا إلى استمرار الاوكازيون الشتوي لمدة شهر علي ان يكون لكل محل أسبوعين.
واكد وكيل الوزارة في تصريحات لـ"الفجر"، على توجه أصحاب المحال التجارية، إلي مديرية التموين بقنا، إدارة التجارة الداخلية قسم البيوع التجارية، لاستخراج تصريح الاوكازيون، على أن يتم وضع التصريح، بعد استيفاء التوقيعات والختم في مكان ظاهر علي واجهة المحل ويمكن رؤيته للجميع.
وأشار إلى ضرورة توجه أصحاب المحال التجارية، لتقديم طلب تصريح الاوكازيون، مرفق به فواتير البضائع المراد إجراء الاوكازيون عليها، وصورة من الرقم القومي لصاحب المحل التجاري، أو المدير المسئول، ورخصة المحل ودمغة بقيمة 1جنية، إضافة إلي كشف بالبضائع والسلع والملابس والمفروشات، والسجاد المراد أجراء الاوكازيون عليها، موضح به سعر السلع قبل الخصم ونسبة الخصم والسعر بعد الخصم.

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