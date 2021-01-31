مهاجم بنى سويف ينتقل لصفوف بلدية المحلة

أنهى مسوؤلى بلدية المحلة إجراءات ضم كريم اشرف مهاجم بنى سويف لصفوف الفريق المشارك بدورى القسم الثانى .





ووقع كريم أشرف علي عقود الانضمام رسميا لصفوف بلدية المحلة لمدة موسمين ونصف بعد إنهاء الاجراءات مع نادي بني سويف.





وبموجب الصفقة يحصل نادي بني سويف علي مبلغ ١٥٠ ألف جنيه، وتنازل اللاعب كريم أشرف عن مستحقاته لدى بنى سويف ليرحل رسميا لصفوف بلدية المحلة في تجربة جديدة بالقسم الثاني.





وسبق لكريم أشرف اللعب لصفوف ناشىء الأهلي والأسيوطي وبني سويف والرجاء وبني سويف قبل الانتقال لصفوف بلدية المحلة.