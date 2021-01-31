انقطاع المياه 3 ساعات عن مدينة القناطر الخيرية

الأحد 31/يناير/2021 - 02:17 م
بوابة الفجر
محمد ضوه
أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، انقطاع المياه عن مدينه القناطر الخيرية، وذلك اعتبارا من الساعة التاسعة مساء غدا الاثنين، وحتى 12 منتصف الليل.

وأوضحت الشركة، فس بيان لها اليوم، أن الانقطاع نظرا لأعمال الغسيل الدوري لشبكات المياه بالكلور.

وأهابت الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة.

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