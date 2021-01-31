سجل الان.. ننشر الآن خطوات الاستعلام عن منحة العماله غير منتظمة 500ج من خلال موقع وزارة القوي العامله

الأحد 31/يناير/2021 - 02:08 م
العماله الغير منتظمة
العماله الغير منتظمة

سجل الان.. ننشر الآن خطوات الاستعلام عن منحة العماله غير منتظمة 500ج من خلال موقع وزارة القوي العامله

منحة العماله غير منتظمة 500ج ، في اطار اهتمام الدوله المصريه بابنائها قام السيد رئيس الجمهوريه باطلاق مبادرة منحه العماله الغير منتظمه وذلك منذ بداية ازمة وباء كورونا الذي ضرب البلاد في بداية العام الماضي  حيث تم تخصيص مبلغ 1500 جنيه لكل مواطن وذلك بعد التاكد من احقيته في تلقي الدعم ، وتجدر الاشارة الي ان الوزارة قد قامت خلال الاشهر الماضيه بصرف المبالغ المستحقه لكافة المواطنين الذي انطبقت عليهم الشروط حيث تم صرف خمس دفعات الي هذا الوقت وسيتم صرف الدفعه السادسة خلال الايام القليله القادمه .

منحة العماله غير منتظمة 500ج
كشفت وزارة القوي العامله عن جاهزيتها لصرف الدفعه السادسه من منحه العماله الغير منتظمة في شهر فبراير المقبل وذلك من خلال مكاتب البريد المنتشره في انحاء محافظات الجمهوريه حيث يمكن الاستعلام عن المكان والموعد من خلال الدخول عبر الموقع الرسمي للوزارة ، الجدير بالذكر ان هذه المنحه جاءت بعد ان اصيب الحياه بشلل تام بسبب توقف الانشطه التجاريه لتفاقم وباء كورونا ونحن بدورنا من خلال سطور هذا بشرح تفصيلي للخطوات الواجب اتباعها من اجل التعرف علي الموعد ومكان الصرف .

خطوات صرف المنحه الرئاسيه 2021
من خلال هذه الفقره سنشرح لكم الخطوات الواجب عليكم اتباعها من اجل الاستعلام عن موعد صرف منحه العماله الغير منتظمة عبر الخطوات الاتيه:

- تسجيل الدخول الي موقع العماله الغير منتظمه .
- الضغط علي ايكونه العماله الغير منتظمه .
- كتابه البيانات المطلوبه في الخانات الفارغه .
- الضغط علي زر استعلام .

سجل الان.. ننشر الآن خطوات الاستعلام عن منحة العماله غير منتظمة 500ج من خلال موقع وزارة القوي العامله

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