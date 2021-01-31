الصحة العراقية تعلن موعد دخول لقاح كورونا إلى البلاد

أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، اليوم الأحد، أن لقاح فيروس كورونا سيدخل البلاد، في غضون الشهرين المقبلين، وفقًا لوكالة الأنباء العراقية (واع).

وقال مدير عام دائرة الصحة العامة رياض عبد الأمير، إن الوزارة وضعت خطة كاملة لجميع المحافظات لاستقبال لقاح فيروس كورونا .

وأضاف الأمير، أن الصحة شكلت لجاناً في المحافظات لاستقبال أي لقاح وبخاصة لقاح فايزر بوصفه لقاحاً يحتاج إلى إمكانيات ولوجستيات تختلف عن اللقاحات الأخرى.

وتابع: "نسبة توزيع لقاح كورونا بين المحافظات ستكون بحسب النسبة السكانية لكل محافظة وليس على معيار المؤشرات الوبائية بوصف أنه لا توجد محافظة الآن في مأمن من ارتفاع عدد الإصابات".