بالكاجوال.. نسرين طافش تغازل جمهورها فى أحدث جلسة تصويرية لها

الأحد 31/يناير/2021 - 02:10 م
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
تحرص الفنانة نسرين طافش على التواصل الدائم مع متابعيها وجمهورها، وذلك من خلال نشر الصور والفيديوهات الخاصة بها عبر موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.


ونشرت نسرين طافش عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام، صورة لها ظهرت فيها بملابس كاجوال حيث اعتمدت على بلوزة بيضاء طويل وبنطلون جينز وحازت الصورة على الإعجاب والتعليقات من قبل جمهورها ومتابعيها.

يذكر أن مسلسل "ختم النمر"، آخر أعمال نسرين طافش من تأليف أحمد سمير فرج، وسيناريو وحوار محمد عبد المعطى، ومن إخراج أحمد سمير فرج.

وشاركت فى بطولته مع عدد كبير من النجوم وأبرزهم أحمد صلاح حسنى، رشدى الشامى، تميم عبده، عفاف شعيب، وفاء سالم، إسلام جمال، ميرهان حسين، تامر شلتوت، جميل برسوم، إبراهيم فرح، حنان سليمان.

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