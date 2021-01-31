النيابة تطلب تقرير المعمل الجنائي في حريق مخزن أحذية بالطوابق

الأحد 31/يناير/2021 - 02:09 م
بوابة الفجر
إيريني صفوت
طلبت النيابة العامة،  بجنوب الجيزة، تقرير المعمل الجنائي بشأن  حريق داخل مصنع ومخزن أحذية بمنطقة فيصل بالطوابق، فيما طلبت تحريات الأجهزة الأمنية، للوقوف على ظروف الواقعة وملابساتها.

وأفادت معاينة الحماية المدنية، ملابسات  حريق مصنع ومخزن أحذية بجوار الطريق الدائري منذ مساء أمس وحتى الآن، وتبين أن برجا سكنيا يضم
١٠٨ وحدات سكنية، و١٥ منها مأهولة بالسكان تم إخلاؤها من قاطنيها حرصًا على سلامتهم.

وأضافت المعاينة، أن البرج يحوي في
البدروم مستخدما لصناعة الأحذية وتحويل الطابقين الأول والثاني إلى مخزن على مساحة ألف متر امتدت إليها النيران دون أن تصل إلى باقي الطوابق بالعقار محل الحريق

في صباح اليوم تصاعدت أدخنة كثيفة من البرج الذي يضم المخزن نتيجة تجدد الحريق، وتبين أن افتقار المخزن للأمن الصناعي تسبب في صعوبة السيطرة على الحريق.

البداية تعود إلى تلقي مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إشارة من شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة من إحدى المنشآت بالهرم اعلى الطريق الدائري

ودفع اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بسيارات إطفاء بمشاركة اللواء علاء سعيد واللواء هاني محمد والمقدم محمد إمام،  وتبين أن المخزن عبارة عن بدروم  وطابقين على مساحة ألف متر، واندلاع الحريق في البدروم قبل انتقال النيران إلى الطابق الأولى ومنه إلى الثاني بسبب وجود مواد سريعة الاشتعال.

ورجحت المعاينة نشوب الحريق نتيجة ماس كهربائي، ويعمل رجال الدفاع المدني على محاصرة ألسنة النيران وتقليل حجم الخسائر مع منع امتداد الحريق إلى المباني المجاورة.

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