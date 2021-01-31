عضو "اقتصادية النواب": ماحدث في الطرق يجعل مصر نموذجاً في الاستثمار

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قال النائب حسام زكي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن توجه مصر في السنوات الأخيرة لتحديث شبكة الطرق يجعل مصر نموذجًا للنجاح الاقتصادي لأي مستثمر يريد أن يأتي إلى الشرق الأوسط، مشيرًا إلى أن مصر مع توافر الثروات الطبيعية والأيدي العاملة ومنظومة مستحدثة من التشريعات الاقتصادية والتي لا تزال تحتاج إلى تطوير تصبح أكثر الدول العربية والأفريقية حظًا في تحقيق عوائد اقتصادية للمستثمر الاجنبي.



وأضاف "زكي" في تصريحات للمحررين البرلمانيين، عقب إلقاء وزير النقل الفريق كامل الوزير بيان وزارته أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد، أن ربط كافة جهات الدولة المكانية بريًا وجويًا يقلل من تكلفة الاستثمار ويسهل عمليات النقل سواء للأيدي العاملة أو الخامات مما يساعد على سرعة الانتاج وقلة التكلفة وهو ما يسعى المستثمرون وراءه من كافة دول العالم.



وأكد عضو إقتصادية النواب، أن توفر سوق استهلاكي مثل مصر يتمتع بقوة شرائية لا بأس بها تعد عاملًا جاذبًا للعديد من المستثمرين في كافة دول العالم، متابعًا: فقلما تجد دولة تحقق استقرار في معدلات النمو وتنمية لشبكة الطرق وتحسين للبيئة الاستثمارية التشريعية مثلما تجد في مصر.



وأشار عضو مجلس النواب، إلى إن جذب الاستثمار لا يقتصر على تواجد المستثمر الاجنبي بل ويتعدى ذلك للسائحين ويمكن لنا أن نشاهد طفرة في السياحة من خلال تطور شبكة الطرق سواء القطارات أو المطارات أو البحرية والنيلية.





وكانت قد شهدت أعمال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالى، اليوم الأحد، الإستماع إلي بيان وزير النقل كامل الوزير، عن أدائه وزارته خلال الفترة من 2018- 2020.



وكان مجلس النواب قد وافق في وقت سابق خلال جلسته العامة، على قرار اللجنة العامة باستدعاء الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء والوزراء، لعرض موقف كل وزارة من تنفيذ البرنامج الحكومي، عملًا بالمادة 136 من الدستور، والمادتين 26، 27 من اللائحة الداخلية، وذلك بعد أن تبين وجود سلبيات وقصور في تنفيذ الحكومة لبرنامجها وذلك في ضوء التقرير الذي تقدمت بها الحكومة لمجلس النواب عن تنفيذ برنامجها خلال العامين الآخيرين.

