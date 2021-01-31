عبر zoom.. انطلاق فعاليات مسابقة اللياقة البدنية أون لاين بجامعة جنوب الوادي

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أقيمت بجامعة جنوب الوادي بقنا، فعاليات اليوم الأول من مسابقة اللياقة البدنية أون لاين عبر برنامج زووم zoom التي تنظمها الإدارة العامة لرعاية الشباب- إدارة النشاط الرياضي بالتعاون مع كلية التربية الرياضية وذلك تحت رعاية الدكتور يوسف غرباوي رئيس الجامعة والدكتور احمد كمال نصاري نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

تضم لجنة الأشراف على فعاليات المنافسات الدكتور عبد الحق سيد مستشار رئيس الجامعة للنشاط الرياضي وأشراف محمد وليد مدير عام إدارة رعاية الطلاب المركزية ومحمد موسى مدير إدارة النشاط الرياضي ومحمود مصطفي مدرس مساعد بتربية رياضيه ومحمد رشاد واحمد وحيد بإدارة النشاط الرياضي.

وبمشاركة عدد عشر لاعبين المجموعة الأولي من المسابقة وتم التسابق بين اللاعبين عبر موقع zoom ب حيث تستمر المسابقة علي مدار أسبوع في الفترة من 30 يناير حتي 4 فبراير 2021.

