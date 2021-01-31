مواطن يتخلص من حياته بإشعال النار في نفسه بالخانكة

الأحد 31/يناير/2021 - 02:05 م
بوابة الفجر
محمد ضوه
شهد مركز الخانكة، بمحافظة القليوبية، واقعة انتحار عامل بمصنع بلاستيك، بإشعال النيران في نفسه، بعد ترم زوجته، المنزل، ونقلها الأثاث والعفش من مسكن الزوجية بمساعدة أسرتها، إثر خلافات زوجية بينهما.

تلقى اللواء فخر الدين العربي، مدير أمن القليوبية، إخطارا من مستشفى الخانكة بوصول "محمد.ط.س" 20 عاما، عامل بمصنع بلاستيك، مقيم دائرة مركز الخانكة، مصابا بحروق متعددة بالرقبة والصدر والذراعين وأجزاء من الفخذين، وتوفى على أثرها، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 2180 لسنة 2021 إدارى مركز شرطة الخانكة.

وانتقل المقدم أحمد سامي، رئيس مباحث مركز الخانكة، لموقع البلاغ وتبين من التحريات، أن السبب في الانتحار خلافات زوجية بين المجني عليه وزوجته، حيث عاد من عمله، وجدها تركت المنزل بعدما استعانت بأفراد أسرتها، في نقل أثاث وعفش المسكن، وكافة المنقولات وجد المنزل خاليا إلا من البلاط فيه، فأصيب بحالة من الصدمة والذهول أقدم على أثرها بالنزول إلى الشارع وسكب على ملابسه مادة مشتعلة قاصدا التخلص من حياته.

فيما قررت نيابة الخانكة، التى قررت برئاسة أحمد البوشى، رئيس النيابة، بإشراف المستشار على حسن، المحامى العام لنيابات شمال القليويبة، انتداب الطب الشرعى لتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة، وكيفية حدوثها، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

أخبار تهمك

كواليس انضمام مروان حمدي للزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

صحيفة إسبانية تكشف مفاجأة عن عقد ميسي مع برشلونة

منذ حوالي 3 ساعات

تشكيل الأهلي المتوقع أمام الدحيل القطري في مونديال الأندية

منذ ساعة و 12 دقيقة

عاجل.. الزمالك يحسم صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 15 ساعة

سيف الدين الجزيري: أي لاعب في أفريقيا يتمنى الانضمام للزمالك

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. "تنظيم الاتصالات" يعلن نتائج قياس جودة خدمات المحمول في مصر خلال الربع الأخير من 2020

منذ أقل من ساعتين

الطب الوقائي يكشف بشرى سارة عن الوضع الوبائي في مصر

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. اندلاع حريق داخل وزارة التضامن الاجتماعي

منذ حوالي 19 ساعة

حقيقة طلب الأهلي التعاقد مع نجم الجونة

منذ حوالي 6 ساعات

موسيماني يفاجئ مروان محسن قبل مباراة الدحيل

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. الزمالك يقترب من ضم نجم بيراميدز

منذ حوالي 19 ساعة

سموحة يتفق مع بديل نجم الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

بشرى سارة في الأهلي قبل لقاء الدحيل

منذ حوالي 3 ساعات

آخر تطورات تجديد عقد راموس مع ريال مدريد

منذ حوالي 4 ساعات

بالأرقام.. ماذا قدم مروان حمدي قبل إنضمامه للزمالك؟

منذ ساعتين و 20 دقيقة

الجونة يكشف مفاجأة بشأن رحيل بواليا إلى الأهلي

منذ حوالي 10 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:20 م

عاجل.. "تنظيم الاتصالات" يعلن نتائج قياس جودة خدمات المحمول في مصر خلال الربع الأخير من 2020

تشكيل الأهلي المتوقع أمام الدحيل القطري في مونديال الأندية

01:55 م

عاجل.. الزمالك يقترب من ضم نجم بيراميدز

08:05 م

موسيماني يفاجئ مروان محسن قبل مباراة الدحيل

01:26 م

بشرى سارة في الأهلي قبل لقاء الدحيل

12:08 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات سياسية ساخنة جدًا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 6.. فضائح شيخ النسوان

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 27.. « خالتى صفية والدير» الدين لله.. والمحبة للجميع