رمضان 2021.. أسرة مسلسل "ورد" لحنان مطاوع في إجازة من التصوير بسبب "مونتاج"

الأحد 31/يناير/2021 - 02:05 م
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر





قرر أسامة سركيس، المشرف الفني على مسلسل "ورد" للفنانة حنان مطاوع، والذي تشارك به في الموسم الرمضاني المقبل 2021، أن يمنح أسرة العمل بضعة أيام إجازة من التصوير.

وأوضح سركيس في تصريحات صحفية له، إن هذا القرار ليستريح أسرة العمل من التصوير اليومي لساعات طويلة، وكذلك كي يبدأ فريق "المونتاج" في العمل على الحلقات التي انتهوا من تصويرها، مشيرًا أنهم سيعودون لمواصلة تصوير باقية الحلقات قريبًا.

واحتفل أسرة المسلسل بافتتاح التصوير يوم الثلاثاء الماضي، عقب ثلاثة أسابيع من التصوير، ومن المقرر أن يبدأ أسرة العمل قريبًا بالتصوير في "ديكور" الحارة الذي يجري فيها معظم أحداث العمل.

مسلسل "ورد" هو عمل اجتماعي يشارك فيه عدد كبير من النجوم وأبرزهم حنان مطاوع، أحمد صيام، عايدة رياض، نضال الشافعي، سارة الشامي، وغيرهم من الفنانين، وهو من تأليف فتحي الجندي ومدير التصوير عزمي الرحماني، والمنتج أحمد أبو عزوز، ومن إخراج شادي أبو شادي.

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