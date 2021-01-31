طريقة ذكية بشأن وضع الأسئلة.. 3 مفاجآت بشأن إمتحانات الثانوية

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يوما بعد الآخر، تظهر معلومات جديدة عن امتحانات الثانوية العامة، ذلك الملف الذي يشغل وزارة التربية والتعليم وأولياء الأمور، خاصة في ظل عدم علم الطلاب بشكل تلك الامتحانات.



يذكر أن وزارة التربية والتعليم أعلنت أنه لا نية لتأجيل امتحانات الفصل الدراسي الأول أو استبدالها بأبحاث كما تم في العام الماضي، وأن الامتحانات في موعدها بعد إجازة منتصف العام.





الامتحانات إلكترونية وليست ورقية

وحسب المعلومات التي خرجت من وزارة التربية والتعليم بشأن إمتحانات الثانوية العامة، فيؤدي الطالب الامتحان بالكامل إلكترونيا من داخل لجان الامتحانات بالمدارس، كما أن أسئلة الامتحان تقيس تحصيل الطالب للفهم وليس قدرته على الحفظ.



شكل أسئلة امتحانات الثانوية

وعن أسئلة الامتحانات فقالت الوزارة إن للامتحان الواحد أكثر من نموذج من أجل محاربة الغش، ويضع الكومبيوتر جميع النماذج في نفس مستوى الصعوبة، وفي النموذج الواحد 30 سؤالا، ويتغير ترتيب الأسئلة بين طالب وآخر في نفس النموذج الواحد وبشكل إلكتروني أيضا، يتم وضع الأسئلة من خلال بنوك الأسئلة، ولن يتضمن الامتحان أسئلة مقالية.





كيف ستوضع الأسئلة؟

وهناك شكل مختلف يمنع تسريب الامتحانات حيث سيتم وضع الأسئلة بشكل إلكتروني قبل بداية الامتحان بمدة 5 ثوانٍ من أجل القضاء على الغش الإلكتروني، وبما يضمن أنه لا أحد يعرف أسئلة الامتحان.





ومن جانبه، كشف الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، تفاصيل وآلية عقد الامتحانات، موضحا أنه سيتم إجراء الامتحانات بشكل الكترونى بأسئلة تقيس الفهم ونواتج التعلم مع حذف الأسئلة المثالية من الامتحانات والاكتفاء بالأسئلة كأختيار من متعدد، إضافة منع التسريب والغش و30 جزئية فى كل امتحان، مع تعدد نماذج الامتحان بشكل يحقق العدالة وتكافؤ القرص بين الطلاب.



وقال شوقي: "لن يكون هناك أي عنصر بشري علي الإطلاق، حيث سيقوم الكمبيوتر بإعداد الامتحان في 5 ثواني وذلك قبل الامتحان مباشرة ولن يستطيع أحد معرفته، لأ أنا شخصيا أو أيا من زملائي، ولن يكون هناك شيء اسمه شاومينج".





جدير بالذكر أن امتحانات الثانوية العامة من المقرر أن تنطلق 19 يونيو المقبل وفق الخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالى.