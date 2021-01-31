وزير النقل لـ"النواب": الانتهاء من تطوير نظم التحكم لـ 732 مزلقانا من إجمالي 1120

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شهدت أعمال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالى، اليوم الأحد، الإستماع إلي بيان وزير النقل كامل الوزير، عن أدائه وزارته خلال الفترة من 2018- 2020.



وأكد الفريق كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، إن وزارة النقل وضعت خطة لتطوير وتحديث 1120 مزلقانا، تم الانتهاء من 732 منها مع تطوير نظم التحكم.



وكشف الوزير، خلال إلقاء بيانه أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، عن أن هناك توجيهًا من الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتنسيق مع الشركات المتخصصة والتي تعمل في الحديد والصلب لإنتاج قضبان السكة الحديد.



وقال الوزير: "لم ننتج في مصر متر واحد سكة حديد، ويتم التنسيق لإنشاء مصنع لإنتاج قضبان السكة الحديد، نحتاج 50 ألف طن، على أن يكون الإنتاج الكلي نصف مليون طن، ونقوم بتصديرها للخارج".



وكان مجلس النواب قد وافق في وقت سابق خلال جلسته العامة، على قرار اللجنة العامة باستدعاء الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء والوزراء، لعرض موقف كل وزارة من تنفيذ البرنامج الحكومي، عملًا بالمادة 136 من الدستور، والمادتين 26، 27 من اللائحة الداخلية، وذلك بعد أن تبين وجود سلبيات وقصور في تنفيذ الحكومة لبرنامجها وذلك في ضوء التقرير الذي تقدمت بها الحكومة لمجلس النواب عن تنفيذ برنامجها خلال العامين الآخيرين.

