"جثة معلقة فى باب حديد ورسالة أخيرة ".. القصة الكاملة لانتحار طالب ثانوى

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أمرت نيابة المعادي الجزئية، اليوم الأحد، بحفظ التحقيقات فى واقعة انتحار طالب ثانوى شنقا، بعد التأكد من عدم وجود شبه جنائية بالحادث.



وكشفت تحقيقات النيابة عن التفاصيل الواقعة حسبما جاءت فى الأوراق الرسمية أن الطالب فى الصف الثانوى العام، وكان يعانى من حالة اكتئاب حاد عقب انفصال والديه، وأنه حاول الصلح بينهما وفشل فى ذلك، وكان يجلس لساعات طويلة داخل غرفته، يكتب مذكرات في كشكول خاص في غرفته وتبين أنه في أخر ورقة مدونة كان يدون رسائل لأسرته جاء بها: "انتوا مش عايزني بس هتوحشوني ادعولى بحبكم جدا".



وأفادت التحقيقات أن يوم الواقعة عثر عليه الأهالى معلقا في قطعة قماش في باب حديدي يخص محلا تحت الإنشاء لدار "أولادي للأيتام"، بجوار مسكنه، وعلى الفور تم ابلاغ الشرطة.



وجاء في مناظرة النيابة أن الجثة بها آثار كدمات متفرقة في الرقبة وزرقان حول العنق بسبب الشنق ووجود انتفاخ في الوجه.



البداية عندما تلقى المقدم إسلام بكر رئيس مباحث المعادي، إخطارا من الأهالي بالعثور على طالب مشنوقا بأحد الشوارع الجانبية بمنطقة دجلة المعادي.



وبانتقال رجال المباحث وإجراء التحريات تبين أن الطالب يعاني من مشكلات نفسية بسبب انفصال والدته، وأنه يرغب في الإقامة مع والده عقب الانفصال لكن الأب رفض إقامته معه.



وأكدت التحريات أن الطالب أقدم على الانتحار عقب مروره بضائقة نفسية وأنه كان يردد أن والده لا يرغب في وجوده، "أبويا وأمي مش عايزني".



تم تحرير المحضر اللازم وتباشر النيابة العامة التحقيقات.