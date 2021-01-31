3 طعنات.. مناظرة النيابة لجثة عجوز المعادى

Advertisements

كشفت مناظرة نيابة المعادى لجثة مسنة لقيت مصرعها على يد عاطل لسرقتها، وتبين أن المتهم قام بطعنها 3 طعنات مما أدى

إلى نزيف تسبب في هبوط دموي أوقف وظائف الجسم عن العمل، وادى إلى الوفاة.



من جانبها طالبت النيابة إعداد تقرير الصفة التشريحية، لبيان سبب الوفاة، والتصريح بالدفن عقب ذلك، كما كلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.



تلقى قسم شرطة المعادى بلاغا من الأهالى بوجود جثة لسيدة مقتولة داخل شقتها وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن، وتبين أن الجثة لسيدة تدعى انشراح ح، 82 سنة، وتعمل بائعة وبعمل التحريات تبين أن المجنى عليها قتلت بهدف السرقة وأن وراء ارتكاب الواقعة عاطل يدعى كريم ص، 22 سنة، لسرقتها، وباعداد الأكمنة اللازمة تم ضبطه، وجارٍ مناقشته لمعرفة أسباب الحادث.



وتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.