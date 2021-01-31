مطاردة على الطريق الصحراوي.. أمن الجيزة ينجح في إعادة 500 ألف جنيه لمقاول باكتوبر

الأحد 31/يناير/2021 - 01:25 م
بوابة الفجر
إيمان عبد العاطي
على بعد أمتار معدودة من أحد البنوك بميدان الحصري، بمدينة 6 أكتوبر، كان يقف 6 أشخاص يتبعوا خط سير مقاول لدى خروجه من البنك بحوزته حقيبة داخلها أموال.



استولى الجناة الـ 6 على الحقيبة، من مالكها كرها عنه، وتبين أن بداخلها 500 ألف جنيه، وفروا هاربين بطريق الواحات البحرية.


على بعد خطوات من البنك المشار إليه، كانت تتمركز قوة أمنية لملاحظة الحالة الأمية بتلك المنطقة المزدحمة الشهيرة، ولدى مشاهدتهم لعملية السطو، طاردتهم القوة.


حاول الجناة الهرب من قوات الشرطة عن طريق الواحات البحرية، لكن عناصر الشرطة لاحقت بهم بالطريق، لينجحوا في الإيقاع بـ 5 منهم عقب مطاردة أمنية بالقرب من جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب MSA، وهروب سادسهم.



ونجحت القوات في إعادة المبلغ المسروق إلى صاحبه الذي توجه بالشكر إلى رجال الأمن بمديرية أمن الجيزة مشيدا بسرعة التحرك واليقظة الأمنية.



وتكثف أجهزة الأمن بالجيزة جهودها لضبط المتهم الهارب.

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