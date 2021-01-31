عاجل.. "تنظيم الاتصالات" يعلن نتائج قياس جودة خدمات المحمول في مصر خلال الربع الأخير من 2020

الأحد 31/يناير/2021 - 01:20 م
الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات
الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات
احمد الشيخ

أصدر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تقريره لمستوى جودة خدمات الاتصالات في مصر خلال الربع الرابع من العام الماضي، وبحسب تقرير تنظيم الاتصالات فقد تم قياس جودة خدمات الهاتف المحمول في 81 منطقة.

وضاعف تنظيم الاتصالات عينات قياس جودة الصوت من 66.5 ألف عينة في شهر أكتوبر، إلى 103 ألف عينة في شهر ديسمبر بنسبة زيادة تقدر بـ 55%، وفقًا للتقرير الصادر اليوم الأحد.

كما زادت عينات القياس الخاصة بخدمات نقل البيانات من 3.5 مليون عينـة في شهر أكتوبر إلى 6 ملايين عينة في شهر ديسمبر بنسبة زيادة تقدر بـ 72%.

وبحسب تقرير تنظيم الاتصالات فقد تم رصد 35 منطقة تعاني من سوء جودة خدمات الصوتية في القاهرة والدلتا والصعيد والإسكندرية من إجمالي 81 منطقة تم اختبارها بالنسبة لشبكة فودافون.

فيما تم رصد 37 منطقة تعاني من سوء جودة الخدمات الصوتية بشركة اورنج وخاصة في مناطق الدلتا والإسكندرية والقاهرة والقناة.


تنظيم الاتصالات
تنظيم الاتصالات
ورصد التقرير تأثر 45 منطقة لشبكة اتصالات بسوء جودة الخدمات الصوتية من إجمالي 81 منطقة تم اختبارها وذلك في مناطق الصعيد والدلتا والقاهرة والاسكندرية.

وبلغ عدد المناطق المتأثرة بجودة الخدمات الصوتية للمحمول لشبكة وي نحو 49 منطقة من إجمالي 81 منطقة تم اختبارها وعلى رأس هذه المناطق القاهرة والصعيد والدلتا والإسكندرية.

تنظيم الاتصالات
تنظيم الاتصالات

بالنسبة لمؤشر عدم بدء المكالمات، أظهر التقرير تأثر 64 منطقة خلال شهر أكتوبر و72 منطقة خلال شهر نوفمبر و66 خلال شهر ديسمبر.


تنظيم الاتصالات
تنظيم الاتصالات
وجاء تقسيم المناطق المتأثرة بمشكلة عدم بدء المكالمات كالتالي:

أكتوبر:" 13 منطقة لشركة فودافون - 17 منطقة لشركة اورنج - 19 منطقة لشركة اتصالات - 15 منطقة لشركة وي".

نوفمبر: (16 منطقة لشركة فودافون – 15 منطقة لشركة اورانج – 18 منطقة لشركة اتصالات – 23 منطقة لشركة وي).

ديسمبر: (9 مناطق لشركة فودافون – 18 منطقة لشركة اورانج – 12 منطقة لشركة اتصالات – 27 منطقة لشركة وي).


تنظيم الاتصالات
تنظيم الاتصالات
بالنسبة لمؤشر جودة صوت المكالمة، فقد بلغ عدد المناطق التي تعاني من سوء جودة صوت المكالمة 27 منطقة في شهر أكتوبر و13 منطقة في شهر نوفمبر و14 منطقة خلال شهر ديسمبر، وجاء تقسيمها كالتالي:

أكتوبر: (13 منطقة لشركة فودافون – 7 مناطق لشركة أورانج – 4 مناطق لشركة اتصالات – 3 مناطق لشركة وي)

نوفمبر: (10 مناطق لشركة فودافون - منطقة واحدة لشركة اتصالات – منطقتين لشركة وي)

ديسمبر: (9 مناطق لشركة فودافون - 3 منطقة لشركة اتصالات - منطقتان لشركة وي).

أخبار تهمك

صحيفة إسبانية تكشف مفاجأة عن عقد ميسي مع برشلونة

منذ ساعة و نصف

سموحة يتفق مع بديل نجم الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

الطب الوقائي يكشف بشرى سارة عن الوضع الوبائي في مصر

منذ حوالي 19 ساعة

بالأرقام.. ماذا قدم مروان حمدي قبل إنضمامه للزمالك؟

منذ ساعة

عاجل.. الزمالك يقترب من ضم نجم بيراميدز

منذ حوالي 18 ساعة

كواليس انضمام مروان حمدي للزمالك

منذ ساعتين و 29 دقيقة

الجونة يكشف مفاجأة بشأن رحيل بواليا إلى الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

حقيقة طلب الأهلي التعاقد مع نجم الجونة

منذ حوالي 4 ساعات

بشرى سارة في الأهلي قبل لقاء الدحيل

منذ أقل من ساعتين

الجونة يكشف السبب وراء توتر مبارياته أمام الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. الزمالك يحسم صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 14 ساعة

ردة فعل ثنائي برشلونة بعد تقرير يحسم مستقبلهما

منذ حوالي 3 ساعات

سيف الدين الجزيري: أي لاعب في أفريقيا يتمنى الانضمام للزمالك

منذ حوالي 9 ساعات

آخر تطورات تجديد عقد راموس مع ريال مدريد

منذ ساعتين و 29 دقيقة

موسيماني يفاجئ مروان محسن قبل مباراة الدحيل

منذ ثلث ساعة

عاجل.. اندلاع حريق داخل وزارة التضامن الاجتماعي

منذ حوالي 18 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:05 م

عاجل.. الزمالك يقترب من ضم نجم بيراميدز

صحيفة إسبانية تكشف مفاجأة عن عقد ميسي مع برشلونة

12:11 م

موسيماني يفاجئ مروان محسن قبل مباراة الدحيل

01:26 م

بشرى سارة في الأهلي قبل لقاء الدحيل

12:08 م

آخر تطورات تجديد عقد راموس مع ريال مدريد

11:17 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات سياسية ساخنة جدًا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 6.. فضائح شيخ النسوان

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 27.. « خالتى صفية والدير» الدين لله.. والمحبة للجميع