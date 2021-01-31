عاجل.. "تنظيم الاتصالات" يعلن نتائج قياس جودة خدمات المحمول في مصر خلال الربع الأخير من 2020





أصدر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تقريره لمستوى جودة خدمات الاتصالات في مصر خلال الربع الرابع من العام الماضي، وبحسب تقرير تنظيم الاتصالات فقد تم قياس جودة خدمات الهاتف المحمول في 81 منطقة.





وضاعف تنظيم الاتصالات عينات قياس جودة الصوت من 66.5 ألف عينة في شهر أكتوبر، إلى 103 ألف عينة في شهر ديسمبر بنسبة زيادة تقدر بـ 55%، وفقًا للتقرير الصادر اليوم الأحد.





كما زادت عينات القياس الخاصة بخدمات نقل البيانات من 3.5 مليون عينـة في شهر أكتوبر إلى 6 ملايين عينة في شهر ديسمبر بنسبة زيادة تقدر بـ 72%.





وبحسب تقرير تنظيم الاتصالات فقد تم رصد 35 منطقة تعاني من سوء جودة خدمات الصوتية في القاهرة والدلتا والصعيد والإسكندرية من إجمالي 81 منطقة تم اختبارها بالنسبة لشبكة فودافون.





فيما تم رصد 37 منطقة تعاني من سوء جودة الخدمات الصوتية بشركة اورنج وخاصة في مناطق الدلتا والإسكندرية والقاهرة والقناة.







