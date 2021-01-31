سوريا: قتيل وجرحى باحتجاجات في مدينة الحسكة

الأحد 31/يناير/2021 - 01:22 م
سوريا
سوريا
وكالات

قتل شخص وجرح أربعة آخرين من أهالي مدينة الحسكة السورية المشاركين في الاحتجاجات على حصار تفرضه (قسد) على مركز المدينة، بحسب ما ذكرت وكالة "سانا".

 

وأطلقت قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، الرصاص على المحتجين، كما أقامت عددا من الحواجز في المدينة ونشرت مسلحيها في أحيائها واختطفت عددا من المدنيين.

 

وقال مدير الصحة في المدينة، إن أربع إصابات وصلت إلى المركز الطبي وتوفى مواطن آخر جراء إصابة في الصدر، وأضاف أن المستلزمات الطبية والإسعافية موجودة وأن "الكادر الطبي مستنفر لتقديم العون"، وفقًا لقناة "السورية".

 

 

وهاجم "الدفاع الوطني" (الموالي لحكومة دمشق) في المدينة، قوى الأمن الداخلي فيها (الأسايش الموالية لقسد).

 

وكانت المدينة، شهدت منذ أيام توترا بسبب حصار تفرضه قسد على المدينة، (إضافة إلى حصار على حيي: طي وحلكو في مدينة القامشلي)، ومنعت فيه إدخال المواد الغذائية وحتى صهاريج المياه.


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