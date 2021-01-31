مؤشر سوق البحرين المالي يصعد 0.37% بختام جلسة الأحد

الأحد 31/يناير/2021 - 01:17 م
سوق البحرين المالي
سوق البحرين المالي
نيفين سمير
أنهي سوق البحرين المالي، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع،  علي ارتفاع ، حيث صعد مؤشر السوق بنسبة 0.37% رابحاً 5.34 نقطة ليغلق عند مستوى 1462.61 نقطة، وبلغ حجم التداول 5 ملايين سهم بقيمة 656.4 ألف دينار بحرينى.

 وصعد بسوق البحرين المالي اليوم قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 30.49% مدفوعاً بصعود سهم المصرف الخليجي التجاري بنسبة 1.82%، البنك الأهلي المتحد بنسبة 1.64%، وصعد سهما إنوفست، شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية-بتلكو بنسبة 10%، 0.34%، على التوالي.
 
فيما تراجع قطاع الخدمات بنسبة انخفاض 11.59% بضغوط هبوط سهم شركة إي بي إم تيرمينالز البحرين بنسبة 9.97%، عقارات السيف بنسبة 0.61%، ثم قطاع التأمين بنسبة انخفاض 7.39% بضغوط هبوط سهم شركة البحرين الوطنية القابضة بنسبة 1.67%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة انخفاض 0.17% بضغوط هبوط سهم مجموعة جي إف إتش المالية بنسبة 1.16%.

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