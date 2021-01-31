مؤشر سوق البحرين المالي يصعد 0.37% بختام جلسة الأحد

أنهي سوق البحرين المالي، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، علي ارتفاع ، حيث صعد مؤشر السوق بنسبة 0.37% رابحاً 5.34 نقطة ليغلق عند مستوى 1462.61 نقطة، وبلغ حجم التداول 5 ملايين سهم بقيمة 656.4 ألف دينار بحرينى.





وصعد بسوق البحرين المالي اليوم قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 30.49% مدفوعاً بصعود سهم المصرف الخليجي التجاري بنسبة 1.82%، البنك الأهلي المتحد بنسبة 1.64%، وصعد سهما إنوفست، شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية-بتلكو بنسبة 10%، 0.34%، على التوالي.