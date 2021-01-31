ننشر تفاصيل لقاء نقيب المحامين بوفد محامي الإدارات القانونية

الأحد 31/يناير/2021 - 01:17 م
بوابة الفجر
آيات عامر _ اسماء قورة



استقبل رجائي عطية نقيب المحامين، أمس السبت، وفدًا من محامي الإدارات القانونية، وذلك في مكتبه بمقر النقابة العامة، بحضور حسين الجمال أمين عام النقابة، ومحمد الكسار عضو المجلس.

واستمع نقيب المحامين إلى عرضٍ وافٍ حول مشكلات الإدارات القانونية، وكل ما يوجهونه من صعوبات في عملهم، وتطلعاتهم إلى قانون يتلافى ما يصادفهم من مشاكل.

ودارت مناقشة مستفيضة استمع فيها الأستاذ النقيب إلى أعضاء الوفد، وانتهت المناقشات إلى الاتفاق على إعداد مشروع للقانون يتلافى المشاكل والصعوبات، ويحقق الأفضل لهم وللمصلحة العامة التي يقومون فيها بأعمالهم بلا معوقات، مع إعداد مذكرة شارحة، ليقوم الأستاذ النقيب بمراجعة المشروع ومذكرته الإيضاحية، وصياغته بالشكل الأمثل الذي يحقق المصلحة العامة ومصالح أعضاء الإدارات القانونية.

ورحب الحاضرون بما أبداه نقيب المحامين، ومن حضر من هيئة المكتب، مقدمين خالص الشكر، ووعدوا بتقديم المذكرة ومشروع القانون خلال أسبوعين على الأكثر.
ننشر تفاصيل لقاء نقيب المحامين بوفد محامي الإدارات القانونية
ننشر تفاصيل لقاء نقيب المحامين بوفد محامي الإدارات القانونية
ننشر تفاصيل لقاء نقيب المحامين بوفد محامي الإدارات القانونية
ننشر تفاصيل لقاء نقيب المحامين بوفد محامي الإدارات القانونية
ننشر تفاصيل لقاء نقيب المحامين بوفد محامي الإدارات القانونية
ننشر تفاصيل لقاء نقيب المحامين بوفد محامي الإدارات القانونية
ننشر تفاصيل لقاء نقيب المحامين بوفد محامي الإدارات القانونية
ننشر تفاصيل لقاء نقيب المحامين بوفد محامي الإدارات القانونية

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