تعرف على جهود وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية خلال شهر

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واصلت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية توجيه الحملات الأمنية كلٌ فى مجال تخصصه تنسيقًا وقطاع الأمن المركزى، أسفرت جهودها خلال شهر.. عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:-



ففى مجال الحد من إنتشار فيروس "كورونا"



ضبط (30095) قضية تموينية متنوعة، وضبط (7850) قضية فى مجال منع تداول الأرجيلة بإجمالى مضبوطات (50032) أرجيلة، وغلق (45818) محل مخالف لقرار الغلق.



وضبط عدد (409225) شخص لعدم إرتدائهم الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لعدد (397920) شخص، وإتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة حيال (11305) شخص لم يسددوا الغرامة المقررة.



وفى مجال الأمن العام، تم إستهداف البؤر الإجرامية بنطاق "بحيرة المنزلة" بنطاق محافظات (الدقهلية ودمياط وبورسعيد)، وكذا منطقة "السحر والجمال" بنطاق محافظتى (الشرقية والإسماعيلية) ضُبط خلالها (2261متهم).. وبحوزتهم (90 قطعة سلاح نارى – 187 طلقة مختلفة الأعيرة - 50قطعة سلاح أبيض)، ورشة لتصنيع الأسلحة النارية، و(123) قضية إتجار بالمواد المخدرة.



كما تم تنفيذ (21808) حكم قضائى متنوع، وضبط (2) تشكيل عصابى، (2059) قضية متنوعة، وضبط وفحص (10441) عنصر إجرامى.



وفى مجال إستهداف وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة



أسفرت الجهود عن مصرع عنصر إجرامى شديد الخطورة عقب تبادله إطلاق الأعيرة النارية مع القوات، وضبط عدد (210) عنصر إجرامى آخرين بنطاق مديريات أمن (القاهرة- الجيزة- القليوبية - الإسكندرية– البحيرة – المنوفية – الغربية – كفر الشيخ – الشرقية – الدقهلية – جنوب سيناء - المنيا – أسيوط – سوهاج - قنا).. بإجمالى مضبوطات (179) قطعة سلاح نارى (2رشاش – 87 بندقية آلية – 46 بندقية خرطوش - 8مسدس – 36 فرد محلى)، (كميات كبيرة من الطلقات مختلفة الأعيرة – 6 قطع سلاح أبيض)، وكذا ضبط كميات كبيرة من المواد المخدرة.



وفى مجال ضبط الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والتشكيلات العصابية، ضبـط عدد (4337 قطعة سلاح نارى ) غير مرخصة بحوزة (3725) متهم، أبرزهم الآتى: (3جرينوف – 3 رشاش – 396 بندقية آلية– 682 بندقية "مششخنة وغير مششخنة"– 298مسدس – 2954 فرد محلى – 11972 طلقة مختلفة الأعيرة – 7508 قطعة سلاح أبيض)، وضبط (8) ورش لتصنيع الأسلحة النارية "بدون ترخيص"، وضبط (62) تشكيل عصابى، ضموا (194) متهم، إرتكبوا (286) حادث.



وضبط (674) متهم من العناصر الإجرامية المشهور عنهم إرتكاب أعمال البلطجة، وبحوزتهم (7 بنادق آلية – 11 بندقية "غير مششخنة" – 7 مسدس – 157 فرد محلى – 503 طلقة مختلفة الأعيرة - 477 سلاح أبيض).



وفى مجال تنفيذ الأحكام، تمتنفيذ (2032520) حكم قضائى متنوع.. وذلك على النحو التالى، (8364) حكم جناية من بينها (14 حكم بالإعدام – 389 حكم بالسجن المؤبد)، و(621402) حكم جزئى، و(122789) حكم مستأنف، و(992900) حكم غرامة، و(287065) حكم مخالفة.



فى مجال مكافحة المخدرات، تم ضبط (6276) قضية مواد مخدرة، ضبط خلالها (6815) متهم.. وبحوزتهم الآتى: كمية من مخدر البانجو وزنت (2 طن و864،403 كيلو جرام، 7 أفدنة منزرعة بذات النبات و238 شجيرة بانجو)، وكمية من نبات الحشيش المخدر وزنت (560،398 كيلو جرام، و3 أفدنة خشخاش)، وكمية من مخدر الهيروين وزنت (91،881 كيلو جرام)، وكمية من مخدر الأفيون وزنت (6،133 كيلو جرام)، وكمية من مخدر الإستروكس وزنت (97،093 كيلو جرام)، وكمية من مخدر الفودو وزنت (13،866 كيلو جرام)، وكمية من مخدر شابو وزنت (27،867 كيلو جرام)، وكمية من مخدر البودر وزنت (18،494 كيلو جرام)، وكمية من مخدر الهيدرو وزنت (6،827 كيلو جرام)، وكمية من مخدر الآيس وزنت (1.560 كيلو جرام)، وكمية من مخدر الكيتامين وزنت (1،373 كيلو جرام)، وعدد (161302 قرص مخدر).



فى مجال ضبط القضايا النوعية، تمإعادة (45) سيارة مُبلغ بسرقتها، زضبط (472) قضية أحداث، وضبط (1120) قضية مصنفات فنية، وضبط (42199) قضية مرافق عامة، وكشف غموض (185) حادث (خطف – قتل – سرقات بالإكراه - حريق عمد - إنتحال صفة) بإجمالى (307) متهم.



فى مجال ضبط المخالفات المرورية، تمضبط (753878) مخالفة مرورية متنوعة، كما أسفرت أعمال لجان المرور على المدارس والحملات على الطرق عن الآتى:- المرور على عدد (1203) مدرسة، وإجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لعدد

(8448) من سائقى حافلات المدارس، وتبين إيجابية (255) منهم.



وتم فحص (6693) مركبة تبين مخالفة (630) مركبة لإشتراطات الصلاحية الفنية، وإجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لعدد (26598) من قائدى المركبات بالطرق، وتبين إيجابية عدد (2231) سائق منهم.

فى مجال الحملات الأمنية على مخازن الخردة والمسابك



أسفرت الجهود عن ضبط (40) قضية بإجمالى (56) متهم بمضبوطات وزنت (4طن، و686 كيلو جرام)،فى مجال الأمن الإقتصادى



فى مجال القضايا التموينية:ضبط (38754 قضية تموينية متنوعة).. جاء أبرزها على النحو التالى:ضبط (730) قضية إسطوانات غاز.. بمضبوطات بلغت (34030إسطوانة).. تقدر قيمة الغاز المدعم 4594050 جنيه)، وتمضبط (79) قضية مواد بترولية.. بمضبوطات بلغت (1248526لتر)، وتمضبط (469) قضية بيع السلع التموينية المُدعمة بالسوق السوداء، بمضبوطات بلغت (157،567 طن – 91575 عبوة) سلع غذائية وتموينية متنوعة، وضبط (151) قضية إستيلاء على أموال الدعم، بمضبوطات بلغت ( 40،38 طن – 2187عبوة – 8103 قطعة) سلع مُدعمة متنوعة.



وفى مجال قضايا التيار الكهربائى:ضبط (337239) حالة فى مجال سرقة التيار الكهربائى ومخالفة شروط التعاقد، وقد بلغت قيمة المبالغ المالية المحصلة فى قضايا سرقة التيار الكهربائى ومخالفة شروط التعاقد (257834339جنيه).



فى مجال قضايا التهرب الضريبى والأموال العامة:ضبط (7304) قضية فى مجال التهرب الضريبى والأموال العامة أبرزها الآتى: (757) قضية ضرائب عامة، كشف (1004) قضية تهرب من الضرائب على القيمة المضافة، (501) قضية فى مجال الجمارك، (44) قضية فى مجال حماية أموال وممتلكات الدولة المستردة، (1335) قضية تهرب من الضرائب العقارية والملاهى، (1101) قضية تحرى مدين ولجان فحص، كما تم ضبط (35) قضية فى مجالات "إتجار بالنقد الأجنبى - تحويلات مالية غير مشروعة - توظيف أموال - سوق مال - تهريب جمركى"، (13) قضية فى مجالات "إختلاس مال عام - إستيلاء على المال العام – إضرار بالمال العام "، (20) قضية "إحتيال مصرفى – إحتيال عبر الإنترنت – طلب رشوة - إستغلال نفوذ - غسل أموال - كسب غير مشروع".. بقيمة بلغت (19719128269جنيه).



تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية توجيه الحملات الأمنية المكبرة لضبط كافة صور الخروج على القانون.



