وزير الاتصالات يكشف مفاجأة عن منصة مصر الرقمية (فيديو)

الأحد 31/يناير/2021 - 01:15 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات، إن القيادة السياسية وجهت بضروة الاهتمام الشديد بمبادرة "بناة مصر الرقمية"، حيث أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي على ضرورة ألا ندخر جهد أو مال لإنجاح هذه المبادرة.

وأشار "طلعت"، خلال لقاء خاص ببرنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، اليوم السبت، إلى أن الملتحق بمبادرة بناة مصر الرقمية لا يتحمل أي تكلفة مالية، سواء في التعليم أو تدريب أو حتى إقامة الشباب من خارج القاهرة، حيث أن هناك أماكن أعدت خصيصا لإقامة الملتحقين بالمبادرة من خارج القاهرة.

وعن منصة مصر الرقمية، كشف أن عدد المسجلين على المنصة وصل إلى مليون شخص، وهو ما يدل على وعي الشعب المصري، حيث يستطيع المواطن من خلال المنصة أن يتلقى مجموعة من الخدمات في قطاع المرور والتوثيق والتموين، ومن ليس لديه القدرة على التعامل مع التكنولوجيا يمكنه الاتصال بمركز الاتصالات أو التوجه لمكاتب البريد.

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