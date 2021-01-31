موعد مباراة توتنهام ضد برايتون في الدوري الإنجليزي

الأحد 31/يناير/2021 - 01:13 م
بوابة الفجر
احمد عصام
يلتقي فريق توتنهام هوتسبير، مع نظيره برايتون، اليوم الأحد 31 يناير في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب الأخير، ضمن منافسات الجولة الواحدة والعشرين من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وستقام المباراة بين توتنهام هوتسبير وبرايتون في الساعة التاسعة والربع مساءً بتوقيت القاهرة، وفي الساعة العاشرة والربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة الحادية عشر والربع مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية.

وقد خسر فريق توتنهام هوتسبير مباراته في الجولة الماضية أمام ليفربول، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد.

ويحتل فريق توتنهام في المركز السادس بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 33 نقطة.

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