ترتيب هدافي الدوري الإيطالي قبل مواجهات اليوم الأحد

الأحد 31/يناير/2021 - 01:00 م
بوابة الفجر
عبد القادر عرابي
عزز ميلان صدارته لترتيب الدوري الإيطالي، بعد فوزه على مضيفه بولونيا بهدفين مقابل هدف، ضمن الجولة 20 من الدوري الإيطالي.

كما تمكن يوفنتوس من الفوز على مضيفه سامبدوريا بهدفين نظيفين، فيما سحق إنتر ميلان ضيفه بينيفينتو برباعية دون رد.

وتختتم لقاءات الجولة ،اليوم الأحد 31 يناير، حيث يتلاقي سبازيا مع أودينيزي، أتالانتا ولاتسيو، كالياري وساسولو، كروتوني وجنوى، نابولي وبارما، وروما وهيلاس فيرونا.

وعلى صعيد صراع الهدافين، يتصدر كريستيانو رونالدو القائمة برصيد 15 هدفاً، ويلاحقه روميلو لوكاكو نجم إنتر ميلان برصيد 14 هدفاً، ثم تشيرو إيموبيلي نجم لاتسيو برصيد 13 هدفاً

وفيما يلي، جدول ترتيب هدافي الكالتشيو، قبل انطلاق مباريات الأحد من الجولة 20.
1- كريستيانو رونالدو (يوفنتوس) – 15 هدفاً.
2- روميلو لوكاكو (إنتر ميلان) – 12 نقطة.
3- تشيرو إيموبيلي (لاتسيو) – 13 هدفاً.
4- زلاتان إبراهيموفيتش (ميلان) – 12 نقطة.
5- لويس مورييل (تالانتا) – 11 هدفاً.
6- جواو بيدرو (كالياري) – 10 أهداف.
7- أندريا بيلوتي (تورينو) – 10 أهداف.
8 - لاوتارو مارتينيز (إنتر ميلان) – 10 أهداف.
8- لورينزو إنسيني (نابولي) – 9 أهداف.
9- هيرفينج لوزانو (نابولي) – 9 أهداف.
10- مبالا نزولا (سبازيا) – 9 أهداف.

أخبار تهمك

بشرى سارة في الأهلي قبل لقاء الدحيل

منذ ساعة و نصف

عاجل.. الزمالك يحسم صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 13 ساعة

حقيقة طلب الأهلي التعاقد مع نجم الجونة

منذ حوالي 4 ساعات

الطب الوقائي يكشف بشرى سارة عن الوضع الوبائي في مصر

منذ حوالي 19 ساعة

آخر تطورات تجديد عقد راموس مع ريال مدريد

منذ ساعتين و 23 دقيقة

عاجل.. اندلاع حريق داخل وزارة التضامن الاجتماعي

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. الزمالك يقترب من ضم نجم بيراميدز

منذ حوالي 18 ساعة

الجونة يكشف السبب وراء توتر مبارياته أمام الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

سموحة يتفق مع بديل نجم الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

الجونة يكشف مفاجأة بشأن رحيل بواليا إلى الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

سيف الدين الجزيري: أي لاعب في أفريقيا يتمنى الانضمام للزمالك

منذ حوالي 8 ساعات

بالأرقام.. ماذا قدم مروان حمدي قبل إنضمامه للزمالك؟

منذ أقل من ساعة

كواليس انضمام مروان حمدي للزمالك

منذ ساعتين و 24 دقيقة

ردة فعل ثنائي برشلونة بعد تقرير يحسم مستقبلهما

منذ حوالي 3 ساعات

موسيماني يفاجئ مروان محسن قبل مباراة الدحيل

منذ ربع ساعة

صحيفة إسبانية تكشف مفاجأة عن عقد ميسي مع برشلونة

منذ ساعة و نصف

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:05 م

عاجل.. الزمالك يقترب من ضم نجم بيراميدز

صحيفة إسبانية تكشف مفاجأة عن عقد ميسي مع برشلونة

12:11 م

بشرى سارة في الأهلي قبل لقاء الدحيل

12:08 م

آخر تطورات تجديد عقد راموس مع ريال مدريد

11:17 ص

حقيقة طلب الأهلي التعاقد مع نجم الجونة

09:33 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات سياسية ساخنة جدًا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 6.. فضائح شيخ النسوان

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 27.. « خالتى صفية والدير» الدين لله.. والمحبة للجميع