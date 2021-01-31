تعرف علي سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الأحد 31-1-2021

سعر الدولار في البنك المصري الخليجي:15.68 جنيه للشراء و 15.78 جنيه للبي





سعر الدولار في بنك مصر ايران: 15.68 جنيه للشراء و 15.78 جنيه للبيع.





سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان:15.68 جنيه للشراء و 15.78 جنيه للبيع.





سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي:15.68 جنيه للشراء و 15.78 جنيه للبيع.









استقر سعر الدولار اليوم الأحد 31-1-2021 أمام الجنيه المصري في البنوك المصرية وحقق سعرشراء الدولار في البنك المركزي اليوم 15.66 جنيه ، وسعر البيع 15.79 جنيه .





وننشر سعر الدولار في باقي البنوك المصرية طبقاً لأخر تحديث جاء علي المواقع الرسمية كالاتي:









سعر الدولار اليوم الأحد 31-1-2021

سعر الدولار في بنك الاهلي اليوناني:15.67 جنيه للشراء و 15.77 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك عودة: 15.62 جنيه للشراء و 15.72 جنيه للبيع.





سعر الدولار في البنك العربي الافريقي: 15.67 جنيه للشراء و 15.77 جنيه للبيع.





سعر الدولار في بنك الأسكندرية: 15.67 جنيه للشراء و 15.77 جنيه للبيع.





سعر الدولار في البنك التجاري الدولي: 15.67 جنيه للشراء و 15.77 جنيه للبيع.





سعر الدولار بنك مصر والأهلي :15.66 جنيه للشراء و 15.76 جنيه للبيع.