تعرف علي سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الأحد 31-1-2021

الأحد 31/يناير/2021 - 01:03 م
سعر الدولار اليوم
سعر الدولار اليوم
نيفين سمير
سعر الدولار في البنك المصري الخليجي:15.68 جنيه للشراء و 15.78 جنيه للبي

  سعر الدولار في بنك مصر ايران: 15.68 جنيه للشراء و 15.78 جنيه للبيع.

 سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان:15.68 جنيه للشراء و 15.78 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي:15.68 جنيه للشراء و 15.78 جنيه للبيع.


استقر سعر الدولار اليوم الأحد 31-1-2021 أمام الجنيه المصري في البنوك المصرية وحقق سعرشراء الدولار في البنك المركزي اليوم 15.66 جنيه ، وسعر البيع 15.79 جنيه .

وننشر سعر الدولار في باقي البنوك المصرية طبقاً لأخر تحديث جاء علي المواقع الرسمية كالاتي:


سعر الدولار اليوم الأحد 31-1-2021
سعر الدولار في بنك الاهلي اليوناني:15.67 جنيه للشراء و 15.77 جنيه للبيع.
 
سعر الدولار في بنك عودة: 15.62 جنيه للشراء و 15.72 جنيه للبيع.

 سعر الدولار في البنك العربي الافريقي: 15.67 جنيه للشراء و 15.77 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الأسكندرية: 15.67 جنيه للشراء و 15.77 جنيه للبيع.

 سعر الدولار في البنك التجاري الدولي: 15.67 جنيه للشراء و 15.77 جنيه للبيع.

سعر الدولار بنك مصر والأهلي :15.66 جنيه للشراء و 15.76 جنيه للبيع.

 

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