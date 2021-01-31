وزير الخارجية يستقبل رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي في قصر التحرير

الأحد 31/يناير/2021 - 01:12 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
التقى وزير الخارجية سامح شكري، ظهر اليوم الأحد، رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقيه، وذلك في إطار التنسيق المستمر بين الجانبين والإعداد للقمة الأفريقية المقبلة.

ونشر المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد حافظ صور تبرز انطلاق جلسة المباحثات بين وزير الخارجية سامح شكري ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقيه.
 
ومن المنتظر أن يتناول اللقاء - الذى يجرى بقصر التحرير - العلاقات بين مصر والمفوضية والقضايا الإفريقية وسبل تنمية القارة والدور المحوري، الذى تقوم به مصر لإرساء السلام والاستقرار فى ربوعه

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