الأهلي يستكمل تدريباته على ملعب جامعة قطر

الأحد 31/يناير/2021 - 12:45 م
بوابة الفجر
علي نبوي
قرر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن تستمر تدريباته على ملعب جامعة قطر طوال الأيام المقبلة؛ استعدادا لمواجهة الدحيل القطري الخميس المقبل في افتتاح مشوار الفريق في بطولة كأس العالم للأندية. 

وخاض الأهلي مرانه الأول مساء أمس السبت على ملعب الجامعة، واستمر 120 دقيقة، وشهد حصول اللاعبين على تدريبات بدنية وفنية متنوعة في إطار التحضيرات الخاصة بمباراة الدحيل المقبلة.

يذكر أن الأهلي يخوض مرانه اليوم في السابعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة. 

ويشارك الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية، للمرة السادسة في تاريخه، وقدم خلال مشاركاته عروضا قوية، وسبق له تحقيق المركز الثالث والتتويج بالميدالية البرونزية.

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